Campionatul Mondial de Hochei U20, în Capitală în perioada 4-10 ianuarie

TVRSPORT TVRSPORT

6 echipe, 15 meciuri, Berceni Arena și TVR Sport. După mulți ani de aşteptare, hocheiul internațional s-a întors în Capitală, la Patinoarul Berceni Arena. Bucureștiul găzduiește Campionatul Mondial de hochei pe gheață sub 20 de ani, Divizia II, Grupa A, cu meciuri programate până în 10 ianuarie, cu intrare liberă la toate cele 15 partide ale tuneului.

Selecționata României a învins dramatic formația Chinei, cu scorul de 4-3 (2-1, 0-2, 1-0, 0-0, 1-0), după șuturile de departajare, duminică seara, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Under-20, Divizia a II-a, Grupa A, în Berceni Arena din București.

În celelalte meciuri de duminică, Coreea de Sud a surclasat Croația cu 12-2, iar Marea Britanie a trecut de Spania cu 4-3.

În aceste zile, naționala de hochei a României va juca pe gheață alături de echipe din țări precum Croația, Coreea de Sud, Spania și Marea Britanie.

Programul meciurilor din competiție:

4 ianuarie 2026

Croatia vs. Coreea de Sud 12:30 – 14:30;

Spania vs. Marea Britanie 16:30 – 18:30;

Romania vs China 19:30 – 21:30.

5 ianuarie 2026

Coreea de Sud vs. Marea Britanie 12:30 – 14:30;

China vs. Spania 16:30 – 18:30;

Romania vs. Croatia 19:30 – 21:30.

7 ianuarie 2026

Coreea de Sud vs. China 12:30 – 14:30;

Croatia vs. Marea Britanie 16:30 – 18:30;

Romania vs. Spania 19:30 – 21:30.

8 ianuarie 2026

China vs. Croatia 12:30 – 14:30;

Spania vs. Coreea de Sud 16:30 – 18:30;

Marea Britanie vs. Romania 19:30 – 21:30.

10 ianuarie 2026

Marea Britanie vs. China 12:30 – 14:30;

Croatia vs. Spania 16:30 – 18:30;

Coreea de Sud vs. Romania 19:30 – 21:30.