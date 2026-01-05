loader
Slujba de Bobotează, în transmisiune directă la TVR 1

publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026

Începutul de an aduce la TVR 1 ediții speciale și transmisiuni dedicate marilor sărbători creștine, în cadrul emisiunii „Universul credinței”. Pe 6 ianuarie, telespectatorii pot urmări, în direct, Sfânta Liturghie și slujba Aghiazmei Mari, oficiate la Catedrala Patriarhală, precum și ediții dedicate Sfinților Anului Centenar.

 

Marți, 6 ianuarie, de la ora 8.00, „Universul credinței” propune ediția „Sfinții Anului Centenar – Sfântul Cuvios Sofian de la Antim”. La două decenii de la trecerea sa la Domnul, părintele Arhimandrit Sofian Boghiu, starețul Mănăstirii Antim și una dintre figurile emblematice ale spiritualității românești, a fost trecut în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu zi de cinstire pe 16 septembrie. Ucenicii săi evocă personalitatea marelui duhovnic, rolul său în mișcarea Rugul Aprins și idealul rugăciunii neîncetate.

De la ora 11.00, Boboteaza – Botezul Domnului, primul mare praznic al anului și momentul care încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă - se află în centrul programului „Universul credinței”. TVR 1 transmite, în direct de la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a apelor – Aghiazma Mare, oficiate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Biserica Ortodoxă sărbătorește Botezul Domnului în fiecare an la 6 ianuarie, marcând momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos Se arată lumii și începe activitatea Sa publică. În limba greacă, cuvântul Bobotează este supranumit Teofanie sau Epifanie, care se traduce prin Arătarea Domnului, şi anume a Sfintei Treimi. De ce arătare sau descoperire? Pentru că în momentul în care Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborat în chip de porumbel şi a stat peste El, iar Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17).  În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor cand S-a născut, ci când S-a botezat".

Boboteaza este atestată încă din secolul al II-lea și, timp de câteva veacuri, a fost sărbătorită împreună cu Nașterea Domnului. Din secolul al IV-lea, cele două praznice au fost separate, 6 ianuarie rămânând data consacrată Botezului Domnului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții: sfințirea apelor, aruncarea crucii în râuri, binecuvântarea oamenilor, caselor și naturii, Boboteaza fiind considerată un timp al purificării și al reînnoirii.

Miercuri, 7 ianuarie, de la ora 8.00, „Universul credinței” continuă seria dedicată sfinților români cu ediția „Sfinții Anului Centenar – Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria”. Recunoscut pentru harul cuvântului și pentru miile de credincioși pe care i-a îndrumat spre Dumnezeu, Sfântul Cleopa este evocat prin mărturii emoționante ale monahilor care l-au cunoscut, Biserica Ortodoxă stabilind ca zi de prăznuire data de 2 decembrie.

