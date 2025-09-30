Indicele de referință pentru creditele consumatorilor a atins un nivel record - peste 6%

TVRINFO

De la 1 octombrie, IRCC, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor, urcă de la 5,55% la 6,06%, cel mai mare nivel de la introducerea sa, în 2019.

Începând cu 1 octombrie 2025, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) va crește la 6,06%, față de 5,55% în trimestrul anterior. Este cel mai ridicat nivel al IRCC de la introducerea acestui indicator și va aduce o povară suplimentară pentru românii cu credite cu dobândă variabilă în lei.

Creșterea IRCC vine într-un context economic tensionat. România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat: după primele șapte luni ale anului, deficitul consolidat a ajuns la 76,44 miliarde lei, echivalentul a 4,04% din PIB. Comisia Europeană estimează că până la finalul anului, acest dezechilibru va urca spre 8,6% din PIB – unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

Pentru a acoperi acest deficit, statul este nevoit să se împrumute din ce în ce mai scump. Iar această creștere a costurilor de finanțare se transmite mai departe către bănci și, în final, către clienții acestora. Așadar, majorarea IRCC este influențată de două componente esențiale: politica de dobândă a Băncii Naționale a României și lichiditatea din piață.

Perspectivele pentru lunile următoare rămân rezervate. Potrivit BNR, șansele ca dobânzile să scadă semnificativ sunt reduse, în condițiile în care inflația a depășit din nou pragul de 10%. În acest climat, atât guvernul, cât și Banca Centrală sunt nevoite să gestioneze cu atenție presiunile asupra economiei și populației.

