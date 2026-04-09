„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

Cântecul, portul, tradiţiile bucovinene şi, mai cu seamă, oameni plini de bucurie şi ospitalitate ne aşteaptă duminică, pe 12 aprilie, de la ora 12.00, la TVR 1. Miruna Ionescu şi echipa emisiunii „Tezaur folcloric” ne invită să petrecem sărbătoarea de Paști într-un adevărat colţ de Rai, în patria ouălor încondeiate.

De peste 40 de ani, emisiunea „Tezaur folcloric” rămâne aproape de credințele și tradițiile noastre, aducând sărbătoarea de Paști în casele românilor de pretutindeni. Anul acesta, echipa emisiunii ne propune o întâlnire cu oameni care respectă, păstrează și își continuă viața după legile moștenite din generație în generație. Alături de ei, sărbatoarea Paștilor vine cu toate elementele specifice ei: cântec, port, gastronomie şi, mai ales, bucuria întâlnirii cu rude, vecini, neamuri şi prieteni, de aproape sau de departe.

Ne aduc bucuria cântecului şi dansului bucovinean, în această ediţie specială „Tezaur folcloric”, membri ai Ansamblului Artistic Profesionist Ciprian Porumbescu, din Suceava, precum şi ai Ansamblului Folcloric Ţara Vrancei, din Focşani. Li se alătură reprezentanți de seamă ai folclorului bucovinean, buni păstrători ai obiceiurilor de Paști şi binecunoscuți pentru spiritul curat, viu, pentru ospitalitate și vrednicie, gazde primitoare pentru invitați din alte zone folclorice ale țării. Este vorba despre Grupul Folcloric Piatra Şoimului, grupul de fluieraşi Ilie Cazacu şi coordonatorul lor, Liviu Ţăranu – Tezaur Uman Viu, Sorin Filip, Pamfil Roată şi Ancuţa Corlăţan.

Momentele de tradiții şi obiceiuri sunt însoțite de voia bună și frumusețea cântecului marilor interpreți ai folclorului românesc Sava Negrean Brudaşcu, Floarea Calotă, Maria Murgoci, Ilie Medrea şi Ana Ilca Mureşan.

Surprize culinare şi de creaţie, cu meşteri şi meşteşugari bucovineni, întregesc tabloul de sărbătoare al „Tezaurului folcloric”. Miruna Ionescu şi echipa emisiunii ne aşteaptă de Paşti, în Bucovina, duminică, 12 aprilie, de la ora 12.00, la TVR 1.

Prezintă: Miruna Ionescu

Producător tv: Roxana Pletea