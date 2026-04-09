Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

PROMO TVR1

Duminică, de la 18.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paştele ca pe Târnave”, într-un loc special: la Castelul Bethlen Haller.

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

În Ziua de Paşti, călătorii „Exclusiv în România”, Cristi Tabără și Cristina Șoloc ajung în inima Transilvaniei, pe Valea Târnavelor, la Cetatea de Baltă – o localitate care pare liniștită, la o primă vedere, dar numele ei ascunde o poveste de sute de ani, de supraviețuire. Urmărim o ediţie de sărbătoare „Exclusiv în România”, duminică, 12 aprilie, de la ora 18.00, la TVR 1.

În secolul al XII-lea, regii maghiari au ridicat aici o fortăreață din pământ și piatră, ca să se apere împotriva invaziilor barbare. Cetatea de Baltă era protejată de mlaștini, care nu puteau fi trecute de niciun cal de luptă. În 1489, Regele Matei Corvin îi dăruiește cetatea lui Ștefan cel Mare, ca recompensă pentru alianța lor împotriva turcilor, iar domnitorul moldovean o stăpânește vreme de 100 de ani. Apoi, de a lungul secolelor, fortăreața strategică, protejată de bălți, devine un castel superb - simbol al eleganței și al vinurilor nobile.

Zidurile acestui castel au văzut trecând nu mai puțin de 45 de proprietari diferiți: regi, principi, mari domnitori moldoveni, nobili, iubitori de lux sau de jocuri de noroc. Și toți și-au lăsat aici o fărâmă din ambiția lor. Este cel mai tranzacționat monument istoric din Transilvania, iar acum câțiva ani a renăscut, este mai strălucitor ca niciodată și poate fi vizitat. Duminică, în ziua de Paşti, împreună cu Cristina Şoloc și cu ghidul Emilia Popa, aflăm povestea Castelului Bethlen Haller - un loc unde piatra veche și vița de vie au învins mlaștinile istoriei.

Cristina Şoloc şi Emilia Popa, ghidul castelului

Şi pentru că acest superb castel face parte dintr-un întreg complex, care are grijă de tradiții, de vinuri bune și de mâncăruri savuroase, Cristi Tabără descoperă, în ediţia de duminică „Exclusiv în România”, de la TVR 1, povestea spumantelor din această zonă binecuvântată, chiar de la o legendă vie a creatorilor de vinuri: dr. Ioan Buia, care la 81 de ani, este, în continuare, realmente „spumos”.

Cristi Tabără și Ioan Buia, in crama cu spumante

Dacă un spumant bun încântă simțurile, un cântec bun atinge sufletul. Iar atunci când cele două se întâlnesc, se naște o adevărată sărbătoare. Pentru Jidvei, pentru Valea Târnavelor, cântecul este artă, moștenire și felul în care comunitatea își spune povestea, iar aici, povestea este cântată de Ansamblul Jidvei – un ansamblu născut din visul unui om care a crezut că identitatea trebuie cântată.

Din interviul Cristinei Şoloc cu Gabriel Bucur, coordonatorul ansamblului, aflăm cum se duce această moștenire culturală mai departe și mai ales cum reușește noua generație de artiști să țină viu focul pe care maestrul Stelian Stoica l-a prins cu atâta pasiune.

Cristina Şoloc, Gabriel Bucur, coordonator Ansamblul Jidvei și Cristina Todor

Cristina Şoloc şi Cristian Tabără

„Acest ansamblu senzațional există pentru că este susținut și pentru că domeniile Jidvei înseamnă mai mult decât podgorii și producția de vinuri. Există o întreagă gamă de alte lucruri pe care cei de aici le fac, cum ar fi restaurarea de monumente, acțiuni umanitare, donarea de incubatoare pentru secția de neonatologie a spitalului din Blaj, sponsorizarea, finanțarea acțiunilor culturale, a proiectelor educaționale, burse pentru copiii meritorii, ba au fost finanțate chiar cinematografia și opera. În general, a fost finanțat actul cultural românesc. Artiștii români au plecat și în Franța sau la Viena, pentru că familia Necșulescu – fondatoarea acestei povești unice de pe Târnave, se preocupă de așa ceva”, ne-a mai spus Cristina Şoloc. Iar Cristi Tabără ne invită să-l cunoaștem pe Claudiu Necșulescu, președintele domeniului viticol, care duce mai departe ceea ce tatăl său, regretatul Liviu Necșulescu, a început aici, în urmă cu zeci de ani.

Cristi Tabără și Claudiu Necsulescu, presedintele companiei viticole de pe Tarnave

Iar cum se asortează vinurile, cu mâncarea tradițională de pe Târnave, la masa de Paște, vedem duminică, 12 aprilie, la „Exclusiv în România”. Vă aşteptăm alături de noi, pe TVR 1! Paşte fericit tuturor!

Somelierul Costi Dragan și Andrei Lisnoi chef bucatar, alături de Cristina Şoloc şi Cristian Tabără

foto: TVR 1, capturi „Exclusiv în România”