Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

publicat: Joi, 09 Aprilie 2026

Duminică, de la 18.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paştele ca pe Târnave”, într-un loc special: la Castelul Bethlen Haller.

 

Cristian Tabără
Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...
Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

În Ziua de Paşti, călătorii „Exclusiv în România”, Cristi Tabără și Cristina Șoloc ajung în inima Transilvaniei, pe Valea Târnavelor, la Cetatea de Baltă – o localitate care pare liniștită, la o primă vedere, dar numele ei ascunde o poveste de sute de ani, de supraviețuire. Urmărim o ediţie de sărbătoare „Exclusiv în România”, duminică, 12 aprilie, de la ora 18.00, la TVR 1.

În secolul al XII-lea, regii maghiari au ridicat aici o fortăreață din pământ și piatră, ca să se apere împotriva invaziilor barbare. Cetatea de Baltă era protejată de mlaștini, care nu puteau fi trecute de niciun cal de luptă. În 1489, Regele Matei Corvin îi dăruiește cetatea lui Ștefan cel Mare, ca recompensă pentru alianța lor împotriva turcilor, iar domnitorul moldovean o stăpânește vreme de 100 de ani. Apoi, de a lungul secolelor, fortăreața strategică, protejată de bălți, devine un castel superb - simbol al eleganței și al vinurilor nobile.

Zidurile acestui castel au văzut trecând nu mai puțin de 45 de proprietari diferiți: regi, principi, mari domnitori moldoveni, nobili, iubitori de lux sau de jocuri de noroc. Și toți și-au lăsat aici o fărâmă din ambiția lor. Este cel mai tranzacționat monument istoric din Transilvania, iar acum câțiva ani a renăscut, este mai strălucitor ca niciodată și poate fi vizitat. Duminică, în ziua de Paşti, împreună cu Cristina Şoloc și cu ghidul Emilia Popa, aflăm povestea Castelului Bethlen Haller - un loc unde piatra veche și vița de vie au învins mlaștinile istoriei.

Cristina Şoloc şi Emilia Popa, ghidul castelului

Şi pentru că acest superb castel face parte dintr-un întreg complex, care are grijă de tradiții, de vinuri bune și de mâncăruri savuroase, Cristi Tabără descoperă, în ediţia de duminică „Exclusiv în România”, de la TVR 1, povestea spumantelor din această zonă binecuvântată, chiar de la o legendă vie a creatorilor de vinuri: dr. Ioan Buia, care la 81 de ani, este, în continuare, realmente „spumos”.

Cristi Tabără și Ioan Buia, in crama cu spumante

Dacă un spumant bun încântă simțurile, un cântec bun atinge sufletul. Iar atunci când cele două se întâlnesc, se naște o adevărată sărbătoare. Pentru Jidvei, pentru Valea Târnavelor, cântecul este artă, moștenire și felul în care comunitatea își spune povestea, iar aici, povestea este cântată de Ansamblul Jidvei – un ansamblu născut din visul unui om care a crezut că identitatea trebuie cântată.

Din interviul  Cristinei Şoloc cu Gabriel Bucur, coordonatorul ansamblului, aflăm cum se duce această moștenire culturală mai departe și mai ales cum reușește noua generație de artiști să țină viu focul pe care maestrul Stelian Stoica l-a prins cu atâta pasiune.

Cristina Şoloc, Gabriel Bucur, coordonator Ansamblul Jidvei și Cristina Todor

Cristina Şoloc şi Cristian Tabără

„Acest ansamblu senzațional există pentru că este susținut și pentru că domeniile Jidvei înseamnă mai mult decât podgorii și producția de vinuri. Există o întreagă gamă de alte lucruri pe care cei de aici le fac, cum ar fi restaurarea de monumente, acțiuni umanitare, donarea de incubatoare pentru secția de neonatologie a spitalului din Blaj, sponsorizarea, finanțarea acțiunilor culturale, a proiectelor educaționale, burse pentru copiii meritorii, ba au fost finanțate chiar cinematografia și opera. În general, a fost finanțat actul cultural românesc. Artiștii români au plecat și în Franța sau la Viena, pentru că familia Necșulescu – fondatoarea acestei povești unice de pe Târnave, se preocupă de așa ceva”,  ne-a mai spus Cristina Şoloc. Iar  Cristi Tabără ne invită să-l cunoaștem pe Claudiu Necșulescu, președintele domeniului viticol, care duce mai departe ceea ce tatăl său, regretatul Liviu Necșulescu, a început aici, în urmă cu zeci de ani.

Cristi Tabără și Claudiu Necsulescu, presedintele companiei viticole de pe Tarnave

Iar cum se asortează vinurile, cu mâncarea tradițională de pe Târnave, la masa de Paște, vedem duminică, 12 aprilie, la „Exclusiv în România”. Vă aşteptăm alături de noi, pe TVR 1! Paşte fericit tuturor!

Somelierul Costi Dragan și Andrei Lisnoi chef bucatar, alături de Cristina Şoloc şi Cristian Tabără

foto: TVR 1, capturi „Exclusiv în România”

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

Despre copilărie şi locurile natale, despre speranţa ce i-o aduce Învierea Domnului în fiecare an şi despre influenţa Mariei Tănase sa asupra ...

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

O aventură cinematografică ce ne va face să descoperim un trecut uneori uitat şi un prezent neașteptat. Documentarul în 5 episoade „ Mânăstiri ...

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

Sfânta și Marea Joi este o zi plină de profunzime, în care se împlinesc evenimente fundamentale pentru mântuirea lumii. Aceasta este ziua ...

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

  PROMO     TVR1 

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

Cântecul, portul, tradiţiile bucovinene şi, mai cu seamă, oameni plini de bucurie şi ospitalitate ne aşteaptă duminică, pe 12 aprilie, de la ora ...

Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision 2026, la „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision 2026, la „Rețeaua de Idoli”

Irina Păcurariu aduce în prim-plan parcursul unei artiste care va reprezenta România pe scena celei mai longevive competiţii muzicale anuale de ...

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRCULTURAL   TVRINFO   TVRMOLDOVA 

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

De la reflecție și trăire duhovnicească la folclor, film, documentare și mari concerte - între 9 și 13 aprilie, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, ...

„Bucurie în dar de la Sfântul Munte” – o întâlnire cu liniștea Athosului, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Bucurie în dar de la Sfântul Munte” – o întâlnire cu liniștea Athosului, la TVR Cultural

Chipul viu al ortodoxiei, așa cum este el trăit de monahii athoniți, într-un documentar profund și emoționant care ne poartă în lumea tainică a ...

Mircea Lucescu: „Bucuria aceasta de a trăi a reușit să mă țină la acest nivel de tinerețe și optimism”

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Mircea Lucescu: „Bucuria aceasta de a trăi a reușit să mă țină la acest nivel de tinerețe și optimism”

Televiziunea Română deplânge plecarea dintre noi a celui mai de succes antrenor român, Mircea Lucescu. Urmărim la TVR programe „in memoriam” ce ...

Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi

  PROMO     TVR2 

Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi

Sărbătorile Pascale vin cu programe speciale la TVR 2.

Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? Ne întrebăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? Ne întrebăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „divorţul” Stetelor Unite de NATO şi alegerile parlamentare din Ungaria. Pe 11 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ...

România rămâne mult sub alte economii din regiune

  TVRINFO     TVRINFO 

România rămâne mult sub alte economii din regiune

Poziția României în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește costul mediu brut al forței de muncă rămâne una periferică, țara ocupând ...

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri

Decesul reputatului tehnician Mircea Lucescu a generat un val de solidaritate la nivel internațional, marile cluburi europene pe care acesta le-a ...

„Lumină din lumină”, concert de pricesne, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Lumină din lumină”, concert de pricesne, în premieră la TVR 1

Concertul caritabil „Lumină din lumină”, desfășurat la Oradea Arena, a reunit aproape 6.000 de participanți într-un eveniment dedicat strângerii ...

Prezența feminină în Săptămâna Mare și în fruntea Bisericii Anglicane: „A fi acolo” este un act de curaj și iubire

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Prezența feminină în Săptămâna Mare și în fruntea Bisericii Anglicane: „A fi acolo” este un act de curaj și iubire

În plină perioadă pascală, faptul că o femeie a ajuns în fruntea Bisericii Anglicane a căpătat o rezonanță specială. Într-o ceremonie desfășurată ...

