Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision 2026, la „Rețeaua de Idoli”

publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026

Irina Păcurariu aduce în prim-plan parcursul unei artiste care va reprezenta România pe scena celei mai longevive competiţii muzicale anuale de televiziune din lume.

 

În cea de-a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, de la ora 20.00, Irina Păcurariu o are ca invitată la „Rețeaua de idoli” pe Alexandra Căpitănescu, într-un interviu-eveniment despre drumul său artistic, alegerile care i-au schimbat destinul și experiența participării la Eurovision Song Contest 2026. Într-un dialog despre curaj, identitate și asumare, „Rețeaua de idoli” propune, în această ediție specială, o întâlnire cu o voce care deja se face auzită dincolo de granițe.

Dedicată celor care își doresc să descopere oameni de valoare, „Rețeaua de Idoli” aduce în fața publicului o tânără artistă de 22 de ani aflată într-un moment definitoriu al carierei sale. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, organizat la Viena, după ce a câștigat finala Selecției Naționale cu piesa „Choke Me”. România va intra în concurs pe 14 mai, în cea de-a doua semifinală.

Un parcurs atipic, între știință și muzică

Născută în județul Galați, Alexandra Căpitănescu și-a început formarea artistică încă din copilărie, urmând lecții de canto și pian de la vârsta de 10 ani. A fost elevă la liceul „Costache Negri”, iar ulterior a absolvit Facultatea de Fizică din București - un traseu atipic pentru o artistă aflată astăzi în prim-planul industriei muzicale.

„Alexandra Căpitănescu nu e un accident și nici o „poveste frumoasă”. A câștigat „Vocea României” în 2023 nu pentru că a fost „simpatică”, ci pentru că n-ai avut cum s-o ignori. Voce, control, prezență — toate sunt acolo, fără scuze. Se simt și se verifică la fel și în întâlnirea directă cu ea - pentru mine a fost o surpriză cu atât mai mare cu cât fragilitatea și valorile ei reale: familie, slăbiciunea pentru România, relația cu părinții se bănuiesc mai greu fiind bine ascunse de “costumul” de rocker”, spune realizatoarea Irina Păcurariu.

În 2023, Alexandra devenea cunoscută publicului larg odată cu participarea și câștigarea sezonului 11 al concursului „Vocea României”. Din ianuarie 2026, este membru temporar al trupei de folk metal E-an-na, unde o înlocuiește pe Roxana Amarandi.

Nu e doar o poveste frumoasă...

Despre invita sa, Irina Păcurariu vorbește cu admirație și luciditate, conturând portretul unei artiste complexe. Într-un registru sincer și direct, realizatoarea emisiunii punctează și alegerile neconvenționale ale artistei:

„Alexandra Căptitănescu nu vine dintr-un traseu clasic de artist. A trecut pe la fizică, avea în plan medicina și totuși a schimbat direcția. Cum la Eurovision și la fotbal pare că ne “pricepem” toți, probabil că pentru mulți întrebarea este cât de departe e dispusă să meargă — și ce va lăsa în urmă până acolo. Recomand acest interviu, chiar e de urmărit!”, adaugă Irina Păcurariu.

Credit foto: Claudiu Petringenaru

 

