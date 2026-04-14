„Dosar România”, la TVR 1: ROMÂNIA XXL, un documentar semnat de Alina Amza

Despre kilograme. Despre izolare. Despre perseverență. Și despre adevărurile pe care preferăm să nu le vedem... un documentar dureros de serios, marți, 14 aprilie, de la ora 20.00, la TVR 1.

Dosar România O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

Obezitatea nu face zgomot. Este simptomul unei societăți care trăiește în sărăcie, fără educație nutrițională și care este nevoită să aleagă o alimentație nesănătoasă, dar accesibilă. În România, peste 70% dintre adulți sunt supraponderali sau obezi, iar acest adevăr nu mai poate fi tratat ca o simplă temă estetică. Este o realitate care afectează profund sănătatea publică și care costă enorm.

„România XXL este un film dificil, necesar și profund uman, cu eroi care au avut curajul să vorbească despre obezitate. Ne introduc în lumea lor, controlată de zeci de kilograme, riscând pericolul de a fi judecați de ceilalți”, spune Alina Amza, realizatoarea documentarului pe care îl vedem marți, 14 aprilie la „Dosar România,” pe TVR 1.

Documentarul nu caută vinovați, dar vine cu soluții, pentru că cifrele la care a ajuns la noi pandemia de obezitate exprimă neputința unui sistem și conturează portretul unei societăți vulnerabile, obosite, nepregătite să prevină, dar obligate să plătească scump consecințele.

„Dosar România” se vede la TVR 1 marți, 14 aprilie, de la ora 20.00. Producător: Răzvan Butaru

foto: TVR, Dosar România