Umbrele NeLibertății, o dezbatere „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Revoluția din decembrie 1989 a devenit un paradox fără comparație: prima revoluție urmată de plecarea învingătorilor, nu a învinșilor. 1989 e, practic, un 1848 inversat. Uitarea și memoria construiesc, umăr la umăr, istoria. Ce a fost cândva începe ca una din treptele pe care pășim în căutarea viitorului”, declară, în emisiunea „Omul și Timpul”, jurnalistul și scriitorul Traian Radu Ungureanu.

Trăim, după 35 de ani de la căderea comunismului, cu o dilemă aparent simplă – în 1989 am schimbat regimul politic, dar am schimbat noi oare și reflexele lui? Ne declarăm liberi, însă moștenirea vechiului sistem continuă să ne influențeze gândirea, instituțiile și chiar memoria.

Revoluția din ’89 rămâne momentul în care istoria și confuzia s-au amestecat fără îndoială. A fost eliberare reală sau o preluare discretă a puterii de către cei care nu au părăsit niciodată cu adevărat scena politică? Iar Piața Universității, cu entuziasmul, splendoarea și tragismul ei, a fost primul spațiu în care românii au înțeles că libertatea nu vine, din păcate, cu garanții incluse.

Tranziția ne-a dat președinți, ne-a oferit speranțe, erori și complicități. Jurnalismul, acel gest elementar de responsabilitate publică, s-a pierdut treptat între mult zgomot pentru nimic, oportunism, jocuri politice și mulți bani.

Și totuși, România rămâne aici: națională, europeană, vulnerabilă și paradoxală. O țară care își caută luciditatea între lecțiile trecutului și presiunile unui prezent imprevizibil.

Invitatul acestei ediții, Traian Radu Ungureanu, este una dintre vocile care au însoțit și interpretat transformările României postcomuniste. Jurnalist cu o experiență de peste trei decenii, a lucrat paisprezece ani la BBC World, în redacția dedicată Europei de Est, perioadă în care a realizat analize și comentarii ce au influențat modul în care era înțeleasă atunci România aflată în plină tranziție. După BBC, a continuat ca editorialist la Europa Liberă, Evenimentul Zilei și Adevărul, abordând constant teme legate de democrație, libertate, identitate și vulnerabilitățile Europei contemporane.

Între 2009 și 2019 a fost deputat în Parlamentul European, activ în comisii dedicate securității, libertăților civile și politicii externe. De asemenea, este autorul unor volume de referință precum „Mai este Europa creștină?”, „Ungaria lui Orbán” și „Teologie politică și sfârșitul democrației”, lucrări care explorează tensiunile ideologice și geopolitice ale continentului european.

Dialogul dintre Traian Radu Ungureanu și jurnalistul Rafael Udriște devine astfel un exercițiu de memorie și clarificare: ce am câștigat, ce am pierdut și ce continuăm să greșim fără să ne dăm seama? Cum se modifică libertatea atunci când reflexele vechiului sistem persistă disimulat în instituții, mentalități și practici publice? Și ce înseamnă să trăim într-o democrație care încă se caută pe sine?

Ediția este filmată la Gaudeamus 2025, spațiul în care cărțile, ideile și publicul conturează, în fiecare an, o radiografie autentică a spiritului României contemporane.

Duminică, 7 decembrie 2025, ora 17:00, la TVR Cultural.

Invitat: Traian Radu Ungureanu

Producător: Ruxandra Țuchel

Realizator: Rafael Udriște