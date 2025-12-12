loader
Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!”

publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025

Duminică, 14 decembrie, ora 15:30, la TVR Cultural, „Portret de Excelență” îl are ca invitat pe Ștefan de Faÿ, Consul General Onorific al României la Nisa – descendent al unei familii aristocrate milenare și promotor neobosit al culturii și identității românești.

 

Într-o epocă în care valorile autentice se estompează adesea în agitația prezentului, Ștefan de Faÿ reușește, prin exemplu personal, să readucă în lumină noblețea, responsabilitatea și forța memoriei culturale. Invitat în ediția din 14 decembrie a emisiunii „Portret de Excelență” de la TVR Cultural, Consulul General Onorific al României la Nisa vorbește despre misiunea sa de viață: aceea de a reprezenta cu demnitate România și de a păstra vie memoria unei familii a cărei istorie se întinde pe aproape două milenii.

Descendent al unei vechi familii aristocrate europene – cu rădăcini care ajung până în anul 225 – Ștefan de Faÿ îmbină rafinamentul trecutului cu rigoarea prezentului. Generozitatea sa culturală a culminat recent cu un gest simbolic excepțional: donarea către Academia Română a unei lucrări monumentale de bibliofilie, rezultat al unei munci de o viață, o carte-obiect de 16 kilograme care reunește istoria familiei și devine, astfel, un dar pentru patrimoniul național.

„Consider că excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea, indiferent de vârstă sau de pătura socială.” – spune Ștefan de Faÿ, subliniind esența filozofiei sale de viață.

„Drumul spre diplomație înseamnă datoria de a face bine”

În cadrul interviului, Consulul Onorific vorbește despre motivația profundă care l-a condus spre diplomație:

„Aveam o datorie profundă pentru țara care ne-a dat limba, credința și cultura. Alt motiv este de a face bine și de a nu aștepta nimic în schimb. Când ești generos fără să aștepți nimic, nu vei fi niciodată decepționat și poți merge înainte.”

El subliniază că nu ar fi putut realiza toate proiectele fără sprijinul constant al soției sale, Ariadna Ioana Glavce de Faÿ, și al copiilor, care au înțeles munca celor peste 20.000 de ore dedicate comunității române din Alpii Maritimi.

Păstrarea rădăcinilor românești, o misiune continuă

Cu o pasiune neobosită pentru identitatea românească, Ștefan și Ariadna de Faÿ au fondat, în 2008, Catedra Dimitrie Cantemir, un spațiu cultural dedicat atât românilor, cât și publicului francez:

„Rolul este să nu se uite rădăcinile: limba, cultura, credința… România trebuie făcută cunoscută franțujilor. Am organizat conferințe, evenimente, iar Festivalul de Film Românesc de la Nisa este astăzi numărul unu ca longevitate în Uniunea Europeană.”

Peste 200 de filme românești au fost prezentate în dialog direct cu publicul, transformând acest festival într-un reper cultural internațional.

O familie cu o istorie de 1.800 de ani

Ștefan de Faÿ vorbește cu emoție despre istoria familiei sale: „Este adevărat că provin dintr-o familie care a traversat toată Europa. Un străbun a ajuns în România și a fost numit de Nicolae Iorga ‘un mare patriot român’. Familia noastră a dat 86 de cavaleri ai Ordinului de Malta, începând din 1113.”

Cartea monumentală oferită Academiei Române poartă, în paginile ei, rezultatul a 66 de ani de muncă ai tatălui său și cercetări care au împins genealogia familiei până în secolul III:

„Istoria nu ne aparține, ea trebuie comunicată. Tot ce transmitem are o putere istorică mare și există o necesitate enormă de a apăra istoria unei țări.”

Un vis în construcție: Centrul Cultural Român din Nisa

Proiectul major pe care Ștefan de Faÿ speră să îl vadă împlinit este Centrul Cultural Român din Nisa, o instituție de anvergură internațională:

„Va fi cel mai mare centru cultural românesc din lume. O sală de proiecții, o sală de teatru, o bibliotecă cu peste 25.000 de cărți – doar filozofie, istorie, istoria religiilor. Acesta îmi este visul și sper să îl împlinesc.”

Un portret al unui om care nu doar vorbește despre identitate, memorie și noblețe, ci le trăiește cu o autenticitate rară. Duminică, 14 decembrie, ora 15:30, la TVR Cultural, publicul este invitat să descopere povestea și viziunea lui Ștefan de Faÿ, într-o ediție memorabilă a emisiunii „Portret de Excelență”.

Foto credit: arhiva emisiunii ”Portret de excelență” - Raluca Amzăr

Echipa emisiunii:

Moderator

• Mihaela Olaru

Documentarist

• Giorgiana Şuşurincă - Enache

Jurnalişti

• Laris Anemarie Bobangă

• Roxana Ghiţulescu

Producător

• Raluca Amzăr

 

https://www.facebook.com/TVRCultural

https://www.tvrplus.ro/live/tvr-cultural

 

Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!"

  RECOMANDARI  TVRCULTURAL 

