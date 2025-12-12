„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

FEMICID. Cum ajunge un bărbat să devină ucigaș și ce semne de avertizare a ratat societatea? Realizatoarea TVR Alina Amza trage un semnal de alarmă în privinţa acestui fenomen şi punctează paşii făcuţi de societatea românească pentru prevenţia acestuia. Totul, într-un film emoţionant, la „Dosar România”, luni, 15 decembrie, de la ora 22.00, la TVR 1.

Filmul „Cum ne omorâm femeile”, realizat de Alina Amza, este o incursiune tulburătoare în realitatea violenței extreme ce continuă să frângă destine în România. Documentarul aduce în prim-plan familiile zdrobite de crimele recente care au cutremurat țara și deschide, cu un respect profund, ușa către poveștile supraviețuitoarelor, femei care au trăit iadul violenței domestice, reduse la tăcere ani întregi, dar care au găsit, totuși, puterea de a rosti: „Nu mai vreau să tac.”

„Aceste mărturii sunt avertismente vii. Sunt lecții dureroase pentru o societate care a ignorat semnale evidente, pentru instituții care au intervenit prea târziu, pentru comunități care n-au văzut sau n-au vrut să vadă”, explică realizatoarea.

Dar filmul nu rămâne în zona traumei. El explorează schimbarea. Arată cum legislația s-a adaptat, în ultimul moment, pentru a proteja real femeile, înainte de a le adăuga pe lista victimelor. Arată oameni din sistem care încearcă să schimbe, cu fiecare caz, o realitate cruntă.

Mai presus de orice, documentarul vorbește despre prevenție, singurul drum autentic către o lume fără femicid. Prevenția în comunități, unde violența trebuie să înceteze să fie rușine și să devină responsabilitate. Prevenția în familii, unde primul strigăt trebuie auzit, nu ascuns.

Prevenția în instituții, unde viața unei femei trebuie să cântărească mai greu decât orice procedură.

„Cum ne omorâm femeile” nu este doar un documentar. Este un apel. Un strigăt pentru fiecare femeie care se teme să vorbească, pentru fiecare copil crescut în violență, pentru fiecare viață care încă poate fi salvată. „Dosar România” se vede luni, 15 decembrie, de la 22.00, la TVR 1.

foto: capturi documentar