loader
Foto

Galerie foto

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

FEMICID. Cum ajunge un bărbat să devină ucigaș și ce semne de avertizare a ratat societatea? Realizatoarea TVR Alina Amza trage un semnal de alarmă în privinţa acestui fenomen şi punctează paşii făcuţi de societatea românească pentru prevenţia acestuia. Totul, într-un film emoţionant, la „Dosar România”, luni, 15 decembrie, de la ora 22.00, la TVR 1.

 

Dosar România
O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

Filmul „Cum ne omorâm femeile”, realizat de Alina Amza, este o incursiune tulburătoare în realitatea violenței extreme ce continuă să frângă destine în România. Documentarul aduce în prim-plan familiile zdrobite de crimele recente care au cutremurat țara și deschide, cu un respect profund, ușa către poveștile supraviețuitoarelor, femei care au trăit iadul violenței domestice, reduse la tăcere ani întregi, dar care au găsit, totuși, puterea de a rosti: „Nu mai vreau să tac.”

(w882) Dosar RomÃ

„Aceste mărturii sunt avertismente vii. Sunt lecții dureroase pentru o societate care a ignorat semnale evidente, pentru instituții care au intervenit prea târziu, pentru comunități care n-au văzut sau n-au vrut să vadă”, explică realizatoarea.

Dar filmul nu rămâne în zona traumei. El explorează schimbarea. Arată cum legislația s-a adaptat, în ultimul moment, pentru a proteja real femeile, înainte de a le adăuga pe lista victimelor. Arată oameni din sistem care încearcă să schimbe, cu fiecare caz, o realitate cruntă.

(w882) Dosar RomÃ

Mai presus de orice, documentarul vorbește despre prevenție, singurul drum autentic către o lume fără femicid. Prevenția în comunități, unde violența trebuie să înceteze să fie rușine și să devină responsabilitate. Prevenția în familii, unde primul strigăt trebuie auzit, nu ascuns.
Prevenția în instituții, unde viața unei femei trebuie să cântărească mai greu decât orice procedură.

(w882) Dosar RomÃ

„Cum ne omorâm femeile” nu este doar un documentar. Este un apel. Un strigăt pentru fiecare femeie care se teme să vorbească, pentru fiecare copil crescut în violență, pentru fiecare viață care încă poate fi salvată. „Dosar România” se vede luni, 15 decembrie, de la 22.00, la TVR 1.

 

foto: capturi documentar

Tag-uri: Alina Amza, Cum ne omorâm femeile, documentar, Dosar România, TVR 1, violenta domestica, violenta in familie

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

FEMICID. Cum ajunge un bărbat să devină ucigaș și ce semne de avertizare a ratat societatea? Realizatoarea TVR Alina Amza trage un semnal de ...

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

Dezvăluirile din documentarul de investigație „Justiție Capturată” realizat de Recorder continuă să cutremure sistemul judiciar, generând o ...

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes ...

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

  VEDETE     TVR1 

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

Într-o lume grăbită, în care conversațiile se consumă în viteză, Cătălin Ștefănescu rămâne un apărător al dialogului aşezat, construit cu ...

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

Colindele moțești, obiceiul Junilor, Jocul Cânepii, conacul, umblatul cu crucea de Bobotează sunt câteva din obiceiurile despre care vorbește ...

Istoricul IONEL CÂNDEA, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL ...

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Forta ideilor": Cum transformăm ideile în proiecte reuşite? | VIDEO

Joi, 11 decembrie, de la ora 21:05,  urmărim  o nouă ediție "Forța ideilor" la TVR 2.

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi echipa „Exclusiv în România” află cum o mână de localnici a ţinut piept armatei germane, vizitează Cula Cartianu ...

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

  PROMO     TVR1 

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00, într-un nou episod "Istorii Ascunse" aflăm alte detalii ale poveștii proiectului de la Peștera cu Oase.

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

Decorarea veteranului Ion Vasile Banu, din Regimentul 89 Infanterie, de către președintele României a stârnit un val de indignare în spațiul ...

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

O ediție cu două rubrici. Ceea ce le unește este etalarea de fiecare dată a unor muzici care încearcă să dizolve barierele stilistice al ...

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

Dacă ne-am întrebat vreodată de ce unii sportivi par să aibă un „motor” intern care nu se oprește niciodată, răspunsul este simplu: motivația.

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

  TVRINFO     TVRINFO 

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

Documentarul „Justiţie capturată”, realizat de jurnaliştii de investigaţii de la Recorder și transmis miercuri seara de TVR1,  a stârnit un val ...

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

  PROMO     TVR1 

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

Documentarul fenomen despre realitatea din sistemul de justiție, o investigaţie de mare impact, publicată chiar de Ziua Mondială Anticorupție şi ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate