loader
Foto

Galerie foto

"Povestea din ochii lor"

publicat: Sâmbătă, 13 Decembrie 2025

RECOMANDARI  TVR1 

În această ediție vă invităm să privim împreună lumea animalelor cu mai multă atenție, cu mai multă responsabilitate și cu inima deschisă. Sâmbătă, 13 decembrie, ora 11:30, la TVR 1.

 

Povestea din ochii lor
O emisiune despre respect, empatie și drepturile animalelor, cu Irninis Miricioiu, la TVR 1.

(w882) povestea dDiscutăm despre libertatea furată unor viețuitoare obligate să trăiască sub cupola circului, despre greșeala de a transforma un animal într-un „cadou”, dar și despre cât de fragilă poate fi viața unui pui atunci când parvoviroza lovește fără milă.
.
(w882) povestea dNe întoarcem și la tradițiile noastre aflând mai multe despre impresionanții ciobănești de Bucovina, simboluri ale echilibrului și puterii, iar apoi descoperim cum Asociația Sache ridică, din compasiune și dăruire, primul spital social veterinar din România. Iar la final, prietenii noștri cu patru picioare ne vor aminti, ca de fiecare dată, că zâmbetul e mai sincer când vine dinspre o coadă fericită..

(w882) povestea dDe zeci de ani, animalele au fost aplaudate în arene, obligate să execute trucuri sub luminile reflectoarelor pentru a stârni zâmbetele sau admirația spectatorilor. Însă în spatele fiecărui număr „spectaculos” se ascunde o realitate dureroasă: lipsa libertății, stresul, abuzul și suferința.
.
(w882) povestea dÎn această ediție explicăm ce spune legislația actuală din România despre folosirea animalelor în circuri, de ce acest tip de exploatare trebuie să rămână o amintire a trecutului și cum putem contribui, ca societate, la protejarea demnității acestor ființe care merită să trăiască libere, nu închise pentru propriul nostru divertisment.
.
(w882) povestea dÎn ediţiile precedente am vorbit despre mioritici, carpatini şi ciobăneştii corb. Însă, ca de obicei, străvechiul proverbul se adevereşte: cei din urmă vor fi cei dintâi! În centrul atenţiei se află singura rasă românească ce a reuşit să intre în Top 10, din punct de vedere al şeptelului. Şi nu e de mirare, dacă ţinem cont de faptul că ciobănescul de Bucovina este cel mai puternic reprezentant al raselor autohtone.
.
(w882) povestea dPăstorii i-au folosit din timpuri străbune, pentru că sunt neînfricaţi, impunători, echilibraţi. În prezent, superbii ciobăneşti româneşti de Bucovina câştigă inimile multor iubitori de animale atât din ţară, cât şi din străinătate!
.
(w882) povestea dCu ajutorul tuturor iubitorilor de animale, Asociaţia Sache clădeşte primul spital social veterinar din România. Medici, psihologi, educatori, dresori, toţi au renunţat la tihnă, ca să fie scut, pentru cei fără glas! Această “armată de compasiune” dovedeşte, în fiecare zi, că Sache nu este doar un câine salvat acum aproape 20 de ani, ci un jurământ! O promisiune care nu se poate îndeplini fără sprijinul dumneavoastră.
.
(w882) povestea dDomnișoara care a venit alături de noi în platou, în căutarea unui cămin cald și iubitor este Gogosica, un puiuț de aproximativ 3 luni, salvat de pe un câmp din apropierea orașului Otopeni. Este vaccinată și deparazitată și mai ales, foarte prietenoasă. Daca simțiți că ea e sufletul vostru pereche cu 4 picioare, atunci tot ce trebuie să faceți este să o luați acasă!
.
(w882) povestea dDacă și voi aveți filmulețe haioase cu blănoșii voastre, trimiteți-le la povestea@tvr.ro și, cine știe, poate chiar companionul vostru va fi vedeta următoarei ediții!
.
***
.
Credit foto: Arhiva emisiunii „Povestea din ochii lor” - Raluca AMZĂR
.
***
ECHIPA EMISIUNII:
JURNALIŞTI TV
* Raluca AMZĂR
* Roxana IORDACHE
* Irninis MIRICIOIU
PRODUCĂTOR
* Mihaela GRECU
.
https://www.facebook.com/fanTVR1
https://www.tvrplus.ro/live/tvr-1
.
Tag-uri: povestea din ochii lor, TVR 1

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

  RECOMANDARI     TVR1 

"Povestea din ochii lor"

În această ediție vă invităm să privim împreună lumea animalelor cu mai multă atenție, cu mai multă responsabilitate și cu inima deschisă. ...

Umbrele NeLibertății, o dezbatere „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Umbrele NeLibertății, o dezbatere „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Revoluția din decembrie 1989 a devenit un paradox fără comparație: prima revoluție urmată de plecarea învingătorilor, nu a învinșilor. 1989 ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Simplu și Rural": Soluții economice pentru zonele rurale

Revitalizarea zonelor rurale din România reprezintă o provocare complexă a cărei soluționare depinde, în mare măsură, de succesul ...

Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!”

Duminică, 14 decembrie, ora 15:30, la TVR Cultural, „Portret de Excelență” îl are ca invitat pe Ștefan de Faÿ, Consul General Onorific al ...

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

FEMICID. Cum ajunge un bărbat să devină ucigaș și ce semne de avertizare a ratat societatea? Realizatoarea TVR Alina Amza trage un semnal de ...

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

Dezvăluirile din documentarul de investigație „Justiție Capturată” realizat de Recorder continuă să cutremure sistemul judiciar, generând o ...

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes ...

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

  VEDETE     TVR1 

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

Într-o lume grăbită, în care conversațiile se consumă în viteză, Cătălin Ștefănescu rămâne un apărător al dialogului aşezat, construit cu ...

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

Colindele moțești, obiceiul Junilor, Jocul Cânepii, conacul, umblatul cu crucea de Bobotează sunt câteva din obiceiurile despre care vorbește ...

Istoricul IONEL CÂNDEA, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL ...

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Forta ideilor": Cum transformăm ideile în proiecte reuşite? | VIDEO

Joi, 11 decembrie, de la ora 21:05,  urmărim  o nouă ediție "Forța ideilor" la TVR 2.

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi echipa „Exclusiv în România” află cum o mână de localnici a ţinut piept armatei germane, vizitează Cula Cartianu ...

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

  PROMO     TVR1 

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00, într-un nou episod "Istorii Ascunse" aflăm alte detalii ale poveștii proiectului de la Peștera cu Oase.

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

Decorarea veteranului Ion Vasile Banu, din Regimentul 89 Infanterie, de către președintele României a stârnit un val de indignare în spațiul ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate