"Povestea din ochii lor"

În această ediție vă invităm să privim împreună lumea animalelor cu mai multă atenție, cu mai multă responsabilitate și cu inima deschisă. Sâmbătă, 13 decembrie, ora 11:30, la TVR 1.

Povestea din ochii lor O emisiune despre respect, empatie și drepturile animalelor, cu Irninis Miricioiu, la TVR 1.

Discutăm despre libertatea furată unor viețuitoare obligate să trăiască sub cupola circului, despre greșeala de a transforma un animal într-un „cadou”, dar și despre cât de fragilă poate fi viața unui pui atunci când parvoviroza lovește fără milă.

.

Ne întoarcem și la tradițiile noastre aflând mai multe despre impresionanții ciobănești de Bucovina, simboluri ale echilibrului și puterii, iar apoi descoperim cum Asociația Sache ridică, din compasiune și dăruire, primul spital social veterinar din România. Iar la final, prietenii noștri cu patru picioare ne vor aminti, ca de fiecare dată, că zâmbetul e mai sincer când vine dinspre o coadă fericită..

De zeci de ani, animalele au fost aplaudate în arene, obligate să execute trucuri sub luminile reflectoarelor pentru a stârni zâmbetele sau admirația spectatorilor. Însă în spatele fiecărui număr „spectaculos" se ascunde o realitate dureroasă: lipsa libertății, stresul, abuzul și suferința.

.

În această ediție explicăm ce spune legislația actuală din România despre folosirea animalelor în circuri, de ce acest tip de exploatare trebuie să rămână o amintire a trecutului și cum putem contribui, ca societate, la protejarea demnității acestor ființe care merită să trăiască libere, nu închise pentru propriul nostru divertisment.

.

În ediţiile precedente am vorbit despre mioritici, carpatini şi ciobăneştii corb. Însă, ca de obicei, străvechiul proverbul se adevereşte: cei din urmă vor fi cei dintâi! În centrul atenţiei se află singura rasă românească ce a reuşit să intre în Top 10, din punct de vedere al şeptelului. Şi nu e de mirare, dacă ţinem cont de faptul că ciobănescul de Bucovina este cel mai puternic reprezentant al raselor autohtone.

.

În ediţiile precedente am vorbit despre mioritici, carpatini şi ciobăneştii corb. Însă, ca de obicei, străvechiul proverbul se adevereşte: cei din urmă vor fi cei dintâi! În centrul atenţiei se află singura rasă românească ce a reuşit să intre în Top 10, din punct de vedere al şeptelului. Şi nu e de mirare, dacă ţinem cont de faptul că ciobănescul de Bucovina este cel mai puternic reprezentant al raselor autohtone.

Păstorii i-au folosit din timpuri străbune, pentru că sunt neînfricaţi, impunători, echilibraţi. În prezent, superbii ciobăneşti româneşti de Bucovina câştigă inimile multor iubitori de animale atât din ţară, cât şi din străinătate!

.

Cu ajutorul tuturor iubitorilor de animale, Asociaţia Sache clădeşte primul spital social veterinar din România. Medici, psihologi, educatori, dresori, toţi au renunţat la tihnă, ca să fie scut, pentru cei fără glas! Această "armată de compasiune" dovedeşte, în fiecare zi, că Sache nu este doar un câine salvat acum aproape 20 de ani, ci un jurământ! O promisiune care nu se poate îndeplini fără sprijinul dumneavoastră.

.

Domnișoara care a venit alături de noi în platou, în căutarea unui cămin cald și iubitor este Gogosica, un puiuț de aproximativ 3 luni, salvat de pe un câmp din apropierea orașului Otopeni. Este vaccinată și deparazitată și mai ales, foarte prietenoasă. Daca simțiți că ea e sufletul vostru pereche cu 4 picioare, atunci tot ce trebuie să faceți este să o luați acasă!

.

Dacă și voi aveți filmulețe haioase cu blănoșii voastre, trimiteți-le la povestea@tvr.ro și, cine știe, poate chiar companionul vostru va fi vedeta următoarei ediții!

.

***

.

Credit foto: Arhiva emisiunii „Povestea din ochii lor” - Raluca AMZĂR

.

***

ECHIPA EMISIUNII:

JURNALIŞTI TV

* Raluca AMZĂR

* Roxana IORDACHE

* Irninis MIRICIOIU

PRODUCĂTOR

* Mihaela GRECU

.

