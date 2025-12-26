SUNTEŢI PE PAGINA: ORGANIZAŢIE › Centru de presă › Comunicate ›
„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026", la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova

TVR1 | actualizat: Vineri, 26 Decembrie 2025
Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa –  Împreună la puterea 70 – printr-o seară de gală în care peste 100 de vedete vor ridica paharul, la miezul nopții, și vor spune, alături de telespectatori:  „La mulți ani, TVR!” .
.
Pentru a marca această bornă simbolică, ediția de Revelion de la TVR 1 aduce pe aceeași scenă artiști din generații diferite, într-o producție construită din contraste și întâlniri memorabile: experiență și prospețime, emoție și energie pură.
.
.
„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova, de la ora 21.30.
.

.
Reper al audiovizualului românesc, Televiziunea Română a pus pe hartă artiști, a lansat cariere și a adunat generații întregi în fața ecranelor.
.

.
Revelion 2026 propune o producție specială – o întâlnire între cei care au scris file importante în divertisment și cei care îl duc mai departe, cu energie proaspătă și limbajul noii generații. Un dialog între trecut și viitor, construit din spectacol, emoție și amintiri nemuritoare.

.
Printre invitații serii se numără Dan Badea, Lora, Andreea Marin, Ramona Bădescu, Iuliana Tudor, Doru Todoruț, Paul Surugiu – Fuego, Pavel și Cleopatra Stratan, Paula Mitrache, Nico, Alexandra Ungureanu, Voltaj, Body & Soul, ASIA, Adrian Enache, vedetele din juriul „Vedeta familiei”Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică, Sanda Ladoși, reprezentanți ai României la Eurovision – Paula Seling, Ovidiu Anton, Nico, Luminița Anghel, Andrei Ursu, Mandinga, Mihai Trăistariu – alături de artiști în plină ascensiune precum Johny Romano, Shift, Uddi sau Bibi, care vor urca pe scenă în duete inedite cu legende precum Corina Chiriac sau Stela Enache.

.
Lor li se alătură și personalități ale sportului, precum Aurel Țicleanu.

.
Gazda serii va fi Dan Badea, un MC obișnuit să pună în mișcare petreceri de anvergură, căruia i se va alătura un invitat-surpriză, pregătit să tulbure – cu umor – ordinea lucrurilor. Prezentatori de marcă ai Televiziunii Naționale au pregătit momente artistice speciale, ca omagiu adus marilor artiști care au făcut istorie la TVR de-a lungul anilor: Ștefan Bănică, Gică Petrescu, Toma Caragiu, Marin Moraru, Amza Pellea. Împreună ei vor conduce o gală în care vedete din generații diferite se întâlnesc, cântă, povestesc și se joacă pe scena unde au debutat sau unde, la un moment dat, au trecut în prim-plan.

.
La Gala de Revelion nu vor lipsi nici mesajele transmise de personalități care mulțumesc Televiziunii Naționale pentru rolul pe care l-a avut în viața lor: Nadia Comăneci, Gică Popescu, Horia Brenciu, Cătălin Măruță, Ștefan Bănică Jr., astronautul Dumitru Prunariu, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Emil Grădinescu, Horațiu Mălăele, și mulți alții. Toți se vor alătura cu bucurie celor care sărbătoresc intrarea într-un an aniversar. Emoția este personajul principal al acestei nopți.

.
Nu va lipsi nici muzica de petrecere, cu interpreți precum Constantin Lătărețu, într-un duet spectaculos cu Freddy CamachoJunii Sibiului, Ion Paladi, Marian Mexicanu, sau Marius Mihalache, cu țambalul său fermecat.

.
Punctul culminant al serii va avea loc exact la ora 00:00, moment transmis în simulcast pe toate canalele TVR – un gest simbolic care deschide oficial anul în care instituția marchează șapte decenii de existență. Un moment dedicat deopotrivă celor care au pus piatra de temelie și celor care vor scrie următoarele povești.

.
Acesta este doar începutul unui an aniversar. Restul – îl veți descoperi în noaptea de Revelion.
.

