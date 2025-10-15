Modelele actuale de dezvoltare în sport și riscurile lor

TVRSPORT TVR SPORT

În sportul contemporan, modelele de dezvoltare a copiilor și tinerilor tind, din păcate, să favorizeze rezultatul imediat în detrimentul procesului. De la primele antrenamente, accentul cade adesea pe competiție, pe clasamente și pe victorie — chiar și în programele de sport recreativ. Această cultură a performanței timpurii, deși adesea bine intenționată, riscă să deturneze sensul formativ al sportului.

Cercetările în domeniul dezvoltării motrice și psihologice arată că în primii ani, sportul ar trebui să urmărească mai ales formarea abilităților fundamentale de mișcare, bucuria jocului și explorarea liberă. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății (WHO Guidelines on Physical Activity for Children and Adolescents, 2020) subliniază că mișcarea are un rol determinant în dezvoltarea cognitivă și emoțională, dar numai atunci când este asociată cu plăcere și autonomie, nu cu presiune.

Numeroase studii confirmă că supra-specializarea timpurie — adică orientarea copilului spre un singur sport și spre performanță intensivă înaintea vârstei de 12 ani — produce consecințe negative pe termen lung. Cea mai amplă analiză meta-analitică publicată de Jayanthi și colaboratorii (Jayanthi et al., 2013, Sports Health) arată că tinerii sportivi care se specializează devreme sunt expuși la un risc semnificativ crescut de accidentări de suprasolicitare, epuizare și abandon. În plus, studiile longitudinale din Journal of Athletic Training (2015) și Clinical Journal of Sports Medicine (2019) confirmă că acești copii dezvoltă adesea tulburări de motivație, anxietate de performanță și pierderea interesului pentru sport în adolescență.

În contrast, sportivii care au practicat mai multe sporturi în copilărie și au explorat o varietate de mișcări fundamentale (alergare, aruncare, sărituri, coordonare) ating vârful de performanță mai târziu, dar își păstrează interesul și sănătatea psihofiziologică pe termen lung. Această idee este sprijinită de modelul „Developmental Model of Sport Participation (DMSP)” elaborat de Jean Côté (Queen’s University, Canada), unul dintre cele mai citate cadre teoretice actuale în psihologia sportului de tineret. Modelul propune trei etape majore: faza de eșantionare (sampling), în care copilul practică mai multe sporturi cu accent pe joc și bucurie; faza de specializare moderată, în adolescență, când se consolidează abilitățile tehnice; și faza de investiție, în jurul vârstei de 16–18 ani, când apare orientarea reală spre performanță.

Côté, Fraser-Thomas și Deakin (2008, Psychology of Sport and Exercise) au arătat că acest parcurs natural reduce abandonul și susține motivația intrinsecă – acea energie care vine din plăcerea activității, nu din presiunea de a câștiga. Copiii care se formează în acest mod devin nu doar atleți mai echilibrați, ci și adulți mai activi și mai sănătoși.

În schimb, modelele bazate exclusiv pe competiție timpurie și selecție rigidă tind să favorizeze uniformizarea și presiunea externă. Copilul este evaluat prin rezultate, nu prin progres, iar performanța devine un criteriu de valoare personală. Literatura recentă avertizează că aceste abordări conduc la „burnout sportiv”, o stare de epuizare emoțională și fizică, caracterizată prin anxietate, apatie și pierderea sensului antrenamentului. (Gustafsson et al., 2017, Current Opinion in Psychology).

Din perspectivă psihologică, motivația controlată (bazată pe recompense, presiune și teama de eșec) duce la scăderea implicării și la abandon pe termen lung, spre deosebire de motivația autonomă, care derivă din sentimentul de competență, libertate și apartenență (Deci & Ryan, Self-Determination Theory, 2017). Tocmai aceste nevoi fundamentale ar trebui să fie nucleul oricărui program de educație sportivă destinat copiilor.

Astfel, în loc să formeze campioni precoce, sportul ar trebui să formeze tineri competenți, autonomi și rezilienți, capabili să transforme mișcarea într-un mod de viață. Accentul pus pe proces – pe învățare, explorare și cooperare – nu înseamnă renunțarea la performanță, ci construirea unei baze solide pentru performanță durabilă. Țările cu sisteme sportive mature, precum Canada, Norvegia sau Olanda, au introdus politici naționale de tip „Long-Term Athlete Development (LTAD)” care interzic selecția și clasificarea copiilor pe criterii de rezultat înainte de adolescență, punând accentul pe dezvoltarea armonioasă și pe plăcerea mișcării.

În România, o astfel de viziune ar putea însemna transformarea sportului într-un instrument educațional autentic, unde fiecare copil are dreptul de a se mișca, de a experimenta și de a crește în propriul ritm. Este nevoie de programe care să încurajeze diversitatea sportivă, de antrenori formați în pedagogia motivației, de părinți informați și de o cultură publică ce prețuiește procesul, nu doar podiumul.

Pentru că adevărata victorie a sportului nu este medalia dintr-o zi, ci formarea unui om care iubește mișcarea și știe să-și depășească limitele cu bucurie.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

sursa foto: shutterstock/weart432

Surse științifice și documente de referință: