Patinatoarea Julia Sauter, care concurează pentru România din 2012, a devenit cetățean al țării noastre

publicat: Marţi, 21 Octombrie 2025

Patinatoarea Julia Sauter a făcut un pas important nu doar pentru cariera sa, ci și pentru sportul românesc. Născută în Germania, sportiva care reprezintă România încă din 2012 a devenit, în mod oficial, cetățean român, după ce Guvernul a adoptat hotărârea privind acordarea cetățeniei, iar Julia a depus jurământul.

 

Momentul este cu atât mai semnificativ cu cât Sauter a reușit, la Campionatele Europene din 2025, cea mai valoroasă clasare din istoria participărilor românești la patinaj artistic feminin – locul 7. O performanță istorică, obținută într-un sport în care România nu a avut constant reprezentanți de top, dar care acum pare să capete o nouă direcție prin eleganța și determinarea Juliei.

De altfel, Julia Sauter este prima sportivă care a obținut un loc cotă de calificare pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026. Cu toate acestea, prezența sa la marele eveniment olimpic nu este încă garantată – totul depinde de obținerea pașaportului românesc până la finalul acestui an.

„A fost nevoie să reînnoim un document, dar am avut tot sprijinul Federației Române de Patinaj. Ei s-au ocupat de tot și m-au ajutat enorm. Am fost încrezătoare că, de data aceasta, toate actele vor fi în regulă, așa că mi-am propus să nu mă stresez până în noiembrie”, a mărturisit sportiva.

Julia se antrenează în prezent sub îndrumarea fostei patinatoare Roxana Luca, dar parcursul său în lumea performanței a început alături de antrenorul Marius Negrea, unul dintre cei mai cunoscuți mentori din patinajul artistic românesc.

Cu talentul său confirmat pe gheață și cu un vis olimpic tot mai aproape, Julia Sauter scrie un nou capitol pentru România, într-un sport unde speranțele păreau cândva înghețate. Acum, datorită ei, patinajul artistic românesc prinde din nou contur pe marile scene internaționale.

Mai multe detalii pe TVR INFO.

