Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump, analizate în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Cuvintele pot câștiga alegeri. Pot crea lideri. Pot schimba o națiune. Puțini politicieni ai lumii contemporane au folosit discursul ca instrument de putere la nivelul la care o face Donald Trump”, afirmă prof. univ. dr. Dan Dungaciu în emisiunea „Omul și Timpul”.

Duminică, la ora 17:00, TVR Cultural prezintă o ediție dedicată fenomenului Trump, inspirată de volumul lui Dan Dungaciu, „We the People. Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump”, în care autorul analizează arhitectura discursului unui lider care a schimbat regulile politicii americane.

Cartea lui Dan Dungaciu arată cum Trump a rupt logica discursului clasic printr-o comunicare directă, orientată către emoție și participare, într-un moment de polarizare profundă în Statele Unite. Pentru o parte a electoratului, el devine „vocea” frustrărilor colective, iar retorica lui nu descrie realitatea, ci o creează: stabilește un „noi”, definește un „ei”, generează identitate și mobilizare. Analiza lui Dungaciu evidențiază câteva mecanisme esențiale, precum mitingul ca instituție centrală a fenomenului, conflictul controlat ca strategie de legitimitate și relația aparte cu presa.

Discuția dintre Dan Dungaciu și jurnalistul Rafael Udriște explorează modul în care discursurile lui Trump au reconfigurat politica americană, felul în care liderul își construiește propriul public și de ce trumpismul trebuie înțeles ca o formă de politică discursivă, cu impact global. O conversație despre puterea cuvintelor, despre schimbarea paradigmei politice și despre felul în care retorica devine instrument de influență și identitate.

Dan Dungaciu este profesor universitar, sociolog și expert în geopolitică, unul dintre cei mai respectați analiști ai spațiului euro-atlantic. Cercetările sale vizează sociologia naționalismului, geopolitica regiunii și dinamica discursurilor politice contemporane.

Ediția este filmată la Târgul de Carte Gaudeamus 2025, în atmosfera efervescentă a celui mai important eveniment editorial al finalului de an.

„Omul și Timpul”

Duminică, 7 decembrie 2025, ora 17:00, la TVR Cultural.

Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Producător: Ruxandra Țuchel

Realizator: Rafael Udriște