„Călăuza”, capodopera lui Andrei Tarkovski, la TVR Cultural

PROMO TVRCULTURAL

Este considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai întregii istorii a cinematografiei. TVR Cultural difuzează filmul „Călăuza”, în regia lui Andrei Tarkovski, luni, 8 decembrie, de la ora 22.00.

Andrei Tarkovski a jucat un rol de prim rang în dezvoltarea cinematografiei moderne, prin viziunea sa poetică și studiul asupra timpului în film. Un astfel de exemplu este şi „Călăuza” (STALKER – URSS, 1979), film pe care TVR Cultural îl difuzează sub genericul „Filmul de artă” luni, 8 decembrie, de la ora 22.00. Filmul lui Andrei Tarkovski conține 142 de cadre în 163 de minute, cu o durată medie de 88 de secunde, însă regăsim multe cadre care durează mai mult de patru minute...

Drama „Călăuza” e bazată pe romanul SF „Picnic la marginea drumului”, scris de fraţii Arkadi şi Boris Strugatski. Într-un viitor nedefinit, în urma vizitei pe Pământ a unei civilizaţii extraterestre, spaţiul din jurul impactului navei intergalactice prezintă proprietăţi biofizice stranii şi primejdioase. Zvonindu-se că acolo ar exista un presupus loc al împlinirii dorinţelor, poliţia interzice accesul în perimetru. Se formează o nouă meserie, ilegală şi plină de riscuri: aceea de călăuză în interiorul Zonei. Eroul principal al filmului este o astfel de Călăuză, un ins proscris, marginalizat de societate. În decursul unei zile, el îi va purta printre punctele primejdioase ale rezervaţiei pe Scriitor şi pe Fizician, ambii mânaţi de ambiţia de a obţine genialitatea. Frământaţi când de orgolii, când de remuşcări, călătorii ajung – după un drum chinuitor printr-un peisaj post-apocaliptic - la fântâna dorinţelor, dar nu mai sunt în stare să-şi rostească cererea, conştientizând că nu mai au puterea de a dori cu adevărat. În rolurile principale, Andrei Tarkovski i-a distribuit pe actorii Aleksandr Kaidanovski, Anatoli Soloniţîn, Nikolai Grinko.

Regizor, actor și scriitor rus, Andrei Tarkovski (4 aprilie 1932 – 29 decembrie 1986) este considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai erei sovietice și ai întregii istorii a cinematografiei. Născându-se, trăind și profesând într-un regim opresiv, Tarkovski s-a confruntat cu numeroase piedici de-a lungul carierei sale (care, de altfel, se limitează la 7 filme și câteva scurt-metraje, în 27 de ani). Cu toate că Tarkovski nu-și recunoaște intenția, câteva din filmele sale – „Andrei Rubliov”, „Oglinda”, „Călăuza” - conțin idei privite cu ostilitate de Uniunea Sovietică.

Filmul „Călăuza” a fost recompensat cu Premiul Juriului Ecumenic la Festivalul de la Cannes, în 1980. Alături de alte capodopere precum „Andrei Rubliov”, „Oglinda” sau „Solaris”, „Călăuza” confirmă măiestria lui Tarkovski de a transforma filmul într-un limbaj poetic unic.

foto: capturi film „Călăuza”