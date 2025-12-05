loader
Economistul și statisticianul TUDOREL ANDREI, invitatul vicepreședintelui Academiei Române, MIRCEA DUMITRU la "DIALOGURI ACADEMICE"

publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025

TVR Cultural şi Academia Română vă invită duminică, 07 decembrie 2025, ora 13:00, la "Dialoguri Academice" cu TUDOREL ANDREI, preşedintele Institutului Naţional de Statistică şi MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

 

 

TUDOREL ANDREI este absolvent al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti şi al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii din Bucureşti.



În perioada 1998-1999, TUDOREL ANDREI a urmat şi cursurile de studii aprofundate în econometrie şi economie matematică ale Universităţii de Ştiinţe Sociale din Toulouse, Franţa, specializându-se în aplicarea metodelor cantitative în studiul fenomenelor din economie: macroeconomie, econometrie, statistică aplicată, teoria sondajelor şi microeconomie.



TUDOREL ANDREI activează în sistemul de învăţământ universitar din anul 1991, iar din 2003 este profesor universitar la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Profesorul TUDOREL ANDREI este membru al Comitetului Sistemului Statistic European, iar pe perioada exercitării mandatului României de membru al Comisiei de Statistică ONU a ocupat poziţia de vicepreşedinte în cadrul Biroului Comisiei de Statistică ONU al sesiunilor plenare.



TUDOREL ANDREI a publicat cărţi, articole în reviste şi lucrări în cadrul diverselor conferinţe ştiinţifice.



Din anul 2013, TUDOREL ANDREI este preşedintele Institutului Naţional de Statistică, iar din 2024 este membru corespondent al Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

PRODUCĂTORI:

ADINA TODERAŞCU, DANIEL PARASCHIV.

Tag-uri: Academia Romana, Dialoguri academice, Institutul National de Statistica, Mircea Dumitru, Tudorel Andrei, TVR Cultural

