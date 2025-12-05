Exodul tinerilor, violenţa şi singurătatea în secolul comunicării – în dezbatere la „Punctul critic”

Emisiunea de dezbateri „Punctul critic” propune pentru zilele 9, 10 și 11 decembrie trei ediții dedicate unor teme sociale relevante în pragul sfârșitului de an, un moment propice de reflectare și bilanț. Le vedem de la ora 18.30, la TVR 1.

Invitați din diverse domenii – sociologi, istorici, psihologi, reprezentanți ai societății civile etc. – se așază şi săptămâna aceasta la masa dezbaterilor, pentru a pune în discuţie dileme ale României contemporane, adesea ignorate sau polarizante. Ramona Avramescu ne aşteaptă la noi ediţii „Punctul critic”, de marţi, 9 decembrie, până joi, 11 decembrie, de la 18.30, la TVR 1.

Marți, 9 decembrie – „România care pleacă – tinerii fără țară”

O dezbatere despre exodul populației, fenomenul migrării românilor, în special a tinerei generații educate, care nu pleacă doar din sărăcie, ci – poate mai grav – din lipsă de speranță și perspectivă. Emigrarea masivă a slăbit comunități, a depopulat orașe și sate, a rupt familii, dar a creat și o diasporă activă, cu bani, experiență, idei. Ramona Avramescu şi invitaţii săi discută dacă România poate transforma acest exod într-o resursă de modernizare sau dacă riscă pierderea irecuperabilă a generațiilor tinere.

Miercuri, 10 decembrie – „De ce am devenit mai violenți ca societate?”

Tema aduce în prim-plan creșterea violenței din diverse manifestări: agresiuni fizice sau verbale, bullying, violență în trafic, conflicte pe rețele sociale, violență în școli. Să fie oare ritmul vieții moderne, presiunea mediului urban, izolarea, stresul, dar și polarizarea – inclusiv cea accentuată de social media – cele care ne fac mai predispuși la violență? Ediţia analizează impactul social, cultural și psihologic al acestei transformări.

Joi, 11 decembrie – „Singurătate în era hiperconectivității”

O temă foarte relevantă în epoca digitală: chiar dacă tehnologia ne conectează cu oricine, de oriunde, oricând, mulți resimt un gol emoțional – sentimentul de singurătate. Deși avem feed-uri pline, mesaje, notificări, interacțiuni online și aparent o viață socială activă, mulți se simt tot mai izolați. Emisiunea de joi explorează cum hiper-conectarea digitală coabitează cu lipsa conexiunilor reale, de profunzime, și ce preț plătește individul și societatea.