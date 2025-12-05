loader
Portret de excelență: Irina Cajal-Marin, între memorie, cultură și responsabilitate publică

publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025

Duminică, 7 decembrie, de la ora 15:30, TVR Cultural prezintă un nou episod al seriei „Portret de excelență”, dedicat unei personalități emblematice a culturii și diplomației culturale din România: IRINA CAJAL-MARIN, Subsecretar de stat în Biroul Minorități Naționale din cadrul Ministerului Culturii și director și administrator delegat al Fundației Elias.

 

Cu o biografie impresionantă și un destin construit între cultură, memorie și responsabilitate publică, Irina Cajal-Marin este una dintre vocile puternice care susțin dialogul intercultural într-o epocă a identităților tot mai complexe: cercetător, critic de artă, pedagog, promotor al memoriei – mai ales al memoriei Holocaustului – și moștenitoarea unei familii care a marcat ireversibil cultura și știința românească.

(w882)

„De la tata și de la mama am învățat că excelența profesională trebuie să fie dublată de omenie, dăruire, generozitate și mai ales de respect pentru celălalt. Tatăl meu, pe patul de moarte, mi-a dat un trandafir și mi-a spus că dacă cineva mă roagă ceva este un privilegiu pentru mine, nu pentru cel care mă roagă.”

Fiica academicianului Nicolae Cajal, unul dintre cei mai importanți virusologi ai lumii și o personalitate esențială a comunității evreiești din România, și a unei mame dedicate teatrului de păpuși la celebrul Teatru Țăndărică, Irina Cajal-Marin a crescut într-un univers al cercetării, al artei și al empatiei.

(w882)

„A contat enorm că am crescut în preajma tatălui meu, dar și a bunicului meu, Marcu Cajal, deschizătorul pediatriei din România. Mama mea a fost marionetistă și m-a luat cu ea peste tot, așa am cunoscut teatrul și arta. Așa m-am legat de artă mai mult decât de medicină.”

Destinul ei profesional se conturează între antropologie, artă populară și cercetare, cu studii la Paris încă din 1967 și cu întâlniri care i-au marcat parcursul intelectual – de la muzeografi ai Muzeului Satului până la personalități culturale ale epocii.

(w882)

O parte tulburătoare a vieții sale este legată de perioada în care soțul său, un mare fizician, a rămas în America, iar ea a fost supusă anchetelor dure ale vremii.

„Am stat trei ani în condiții grele, au vrut să afle de ce soțul meu rămăsese în America... Dar am rezistat. Soțul meu a ajuns profesor la Boston University și a lucrat și la Harvard și MIT.”

(w882)

Un capitol major îl reprezintă activitatea în Fundația Elias, continuând moștenirea filantropului Jacques Menachem Elias.

„Vreau să rămână Jacques Menachem Elias un simbol pentru bunătate și dăruire. A lăsat totul Academiei Române: oamenilor săraci, culturii, Spitalului Elias. Cine mai face așa ceva?”

Supraviețuitoare a Holocaustului, Irina Cajal-Marin s-a implicat activ în educația memoriei, fiind acceptată ca membru în IHRA și contribuind la introducerea studiului Holocaustului în școli.

„Să nu uităm trecutul. S-au introdus cursuri pentru elevi și apoi, la inițiativa lui Mihnea Constantinescu, și pentru părinți. Este esențial să știm ce s-a întâmplat.”

(w882)

Pentru Irina Cajal-Marin, diplomația culturală înseamnă construirea de punți într-o lume fragmentată:

„Diplomația culturală nu se bazează pe putere, ci pe încredere, sensibilitate și abilitatea de a găsi limbaje comune. Prioritățile mele sunt educația, patrimoniul și solidaritatea.”

De două decenii, promovează diversitatea culturală prin festivaluri precum Proetnica sau numeroase alte proiecte dedicate minorităților naționale, pe care le consideră „pe primul plan al existenței” sale.

„Nu vreau să stau acasă, vreau să lucrez până în ultima zi. Tatăl meu spunea: «Eu nu vreau să fiu pe orizontală, ci pe verticală» – și eu continui să spun asta.”

Un portret de viață, demnitate și mărturie, povestit cu sinceritate, sensibilitate și forță morală. Duminică, de la ora 15:30, la TVR Cultural – un episod de neratat.

***

Foto credit: arhiva emisiunii ”Portret de excelență” - Raluca Amzăr

***

Echipa emisiunii:

Moderator

• Mihaela Olaru

Documentarist

• Giorgiana Şuşurincă - Enache

Jurnalişti

• Laris Anemarie Bobangă

• Roxana Ghiţulescu

Producător

• Raluca Amzăr

