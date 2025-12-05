„Tezaur folcloric”, duminică la TVR 1: o ediție dedicată Festivalului Național „Strugurele de Aur”

RECOMANDARI TVR1

Duminică, 7 decembrie, de la ora 13:00, Gheorghița Nicolae ne invită la o ediție specială „Tezaur folcloric”, închinată unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii tradiționale românești – Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”.

Festivalul, devenit reper național pentru conservarea și promovarea valorilor autentice, rămâne un adevărat simbol al respectului față de tradițiile românești. Sub semnul valorii și al autenticului, artiști de renume au urcat pe scena acestui mare eveniment pentru a reafirma frumusețea portului, graiului și cântecului popular, transformând fiecare moment într-o pledoarie pentru identitatea noastră culturală.

În această ediție, nume care dau străluciri de Tezaur folclorului românesc aduc în fața telespectatorilor momente artistice de neuitat:

– Zinaida Bolboceanu, cu emoția și forța unui stil interpretativ unic,

– Constantin Lătărețu, un simbol al autenticității mehedințene,

– Inegalabilul Ion Miu, maestrul care ridică naiul la rang de artă înaltă.

Fiecare apariție artistică se transformă într-o celebrare a patrimoniului muzical românesc, într-un arc peste timp între tradiție și contemporaneitate.

Duminică, 7 decembrie, ora 13.00, nu ratați „Tezaur folcloric”, cea mai iubită emisiune de folclor din România, numai la TVR 1. O ediție de colecție, care aduce în casele telespectatorilor emoția Festivalului „Strugurele de Aur”.