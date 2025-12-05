De Sfântul Nicolae, „Care pe care” aduce o ediție de poveste, cu premii, magie și surprize la TVR 1

Sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 16:40, TVR 1 difuzează o ediție specială a concursului „Care pe care”, pregătită chiar în zi de sărbătoare. Așa cum Moș Nicolae lasă cadouri copiilor cuminți, și de această dată concurenții vor primi, pe lângă premiile în bani, jocuri inteligente numai bune pentru zilele de vacanță petrecute alături de familie.

Prezentatoarea Ruxandra Gheorghe Negrea devine, pentru o zi, Crăiasa Cuvintelor Corecte, iar în atmosfera feerică a ediției își face intrarea… pe patine, pregătită să transforme platoul într-un tărâm al gramaticii magice. Nici colegul ei, Dorin Zidaru, nu scapă de surprize: Moș Nicolae i-a lăsat în ghetuțe un cadou inedit, care va fi dezvăluit în timpul emisiunii.

„Dragii mei, să vă spun un secret! Anul acesta, am avut pentru Moș Nicolae o rugăminte specială. I-am cerut… o vrajă! Să mă transforme pentru o zi în Crăiasa Cuvintelor Corecte! Și iată-mă! Cu bagheta gramaticii, cu praful de punctuație, sunt gata să veghez asupra fiecărui cuvânt rostit în această ediție magică! Să vedem cine se încumetă să mă înfrunte în regatul limbii române! Într-o ediție de basm „Care pe care”, spune Ruxandra Gheorghe Negrea.

Patru prințese ale cuvintelor corecte, în competiția specială de Sfântul Nicolae

În deschidere, Ruxandra le întâmpină pe cele patru concurente ale ediției – patru fete frumoase și deștepte, adevărate „prințese” ale limbii române.

Maria Nistor (București). Elevă în clasa a VI-a la Colegiul „Ion Luca Caragiale”. Iubește teatrul, joacă în spectacolele școlii și visează să devină actriță. Ca alternativă, ia în calcul arhitectura și își imaginează studiile la o facultate din străinătate.

Ștefania Leonte (București). Elevă în clasa a V-a la Școala Gimnazială nr. 195. Își dorește să devină profesoară de engleză. Este mândra stăpână a perușului Țuțu, care știe să spună „Te iubesc”, „Ce faci?” și „Cipi”.

Maria Cranța. Din clasa a V-a a descoperit frumusețea limbii române și visează să devină profesoară. Vrea să ducă mai departe dragostea pentru vocabular, gramatică și literatură.

Tamara Bucovici (București). Elevă în clasa a VI-a la Jean Monnet. Practică jujitsu de patru ani și are în palmares cinci locuri I și două locuri II la campionate naționale.

„O ediție de basm, cu o crăiasă și patru prințese ale cuvintelor corecte. E tot ce am visat!”, spune Ruxandra înainte de startul primei runde.

Duminică, 7 decembrie, ora 16:00 – o nouă ediție „Care pe care”

Concursul revine și duminică cu o întrecere la fel de spectaculoasă, dedicată iubitorilor limbii române.

„O propoziție bine construită poate avea efectul unei vrăji: convinge, emoționează, cucerește! Iar azi, la «Care pe care», vom vedea concurenți care știu să folosească limba română cu puterea unor adevărați magicieni ai cuvintelor”, spune Ruxandra Gheorghe Negrea.

Printre concurenții ediției de duminică se regăsesc și soții Gabriel și Elena Bercu.

În vârstă de 35 de ani, Gabriel Becu este profesor de alimentație publică la Liceul Economic din Slatina.

Elena Bercu este profesoară de limba și literatura engleză, scriitoare, fost cadru didactic de limba română. A publicat mai multe cărți, inclusiv două romane în limba engleză. Doctor în literatură victoriană.

La pupitrul cu numărul trei va concura Marinela Florea. Profesoară de limba română, cu activitate independentă. Organizează ateliere culturale, vizite ghidate la muzee, lecții interactive de literatură și istorie pentru copii.

Cornelia Bradu, în vârstă de 61 de ani, profesoară din Constanța completează careul. Cornelia Bradu este învățătoare la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”. A urmat psihologia, dar dragostea pentru învățământ a câștigat definitiv.

„O ediție cu concurenți puternici. Toți patru mari iubitori ai limbii române. Le urăm succes!”