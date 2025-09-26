Canotaj: Argint pentru România în probele de patru rame, la Mondialele de la Shanghai

TVRSPORT

România continuă parcursul solid la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Vineri, sportivii noștri au cucerit două medalii de argint în probele de patru rame, atât la feminin, cât și la masculin.

În finala feminină de patru rame, echipajul format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș a încheiat cursa pe locul secund, cu timpul de 6 minute, 28 de secunde și 44 de sutimi, la mai puțin de o secundă de echipajul Statelor Unite, care a obținut aurul (06:27.71). Medalia de bronz a revenit Noii Zeelande (06:31.11).

Și băieții au adus argintul României în proba similară, completând o zi excelentă pentru delegația tricoloră.

După medaliile obținute joi — aur la dublu rame feminin prin Simona Radiș și Magdalena Rusu, și argint la dublu rame masculin, prin Florin Arteni și Florin Lehaci — România ajunge astfel la un total de patru medalii: una de aur și trei de argint, cu șanse reale la completarea palmaresului în zilele următoare.

Competiția de la Shanghai continuă sâmbătă, când este programată finala A în proba de opt plus unu feminin, unde România aliniază un echipaj cu mari ambiții. Duminică vor intra în concurs și echipajele mixte, într-o premieră pentru Campionatele Mondiale, care includ în acest an probe noi la dublu vâsle și 8+1.

România participă cu 12 echipaje la această ediție a Campionatelor Mondiale de canotaj, desfășurată în perioada 21–28 septembrie.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.