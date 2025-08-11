loader
Foto

Campionatele Mondiale de canotaj Under-19: Romania, medalii de aur și de bronz

publicat: Luni, 11 August 2025

TVRSPORT

Sportivii români au obținut o medalie de aur și una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).

 

Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74).

Medalia de bronz a fost obținută de echipajul feminin de 8+1 (Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu, Ștefania-Jakril Băicuși), în 06 min 51 sec 05/100, devansat în finală de Marea Britanie (06:47.87) și Statele Unite (06:49.50).

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

Tag-uri: aur dublu rame feminin, canotaj, Canotaj under 19, Denisa Mihaela Vasilică, medalii canotaj, medalii CM canotaj, mondiale canotaj, Teodora Lehaci, TVR INFO, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

11 August, 08:25

România a obținut o medalie de aur și una de bronz, la Mondialele de Canotaj Under-19

10 August, 23:35

Superliga, etapa a 5-a: FCSB învinsă de Slobozia, Craiova lider, după o victorie norocoasă cu Hermannstadt

10 August, 21:22

Cinul se întoarce pe apele din Țara Făgărașului, la Cetatea Făgăraș. Mila 23 inaugurează Pontonul Ivan Patzaichin

09 August, 23:35

Superliga, etapa a 5-a: ”U” Cluj, remiză cu Petrolul, UTA, lider provizoriu

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Campionatele Mondiale de canotaj Under-19: Romania, medalii de aur și de bronz

Campionatele Mondiale de canotaj Under-19: Romania, medalii de aur și de bronz

publicat: Luni, 11 August 2025

Sportivii români au obținut o medalie de aur și una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).

Via Transilvanica – ziua 9: Tășuleasa – Bistrița Bârgăului

Via Transilvanica – ziua 9: Tășuleasa – Bistrița Bârgăului

publicat: Duminică, 10 August 2025

În cea de-a noua zi pe Via Transilvanica, Alexandru Ungureanu, colegul nostru, va parcurge un drum și mai lung – de 25 kilometri – între ...

Via Transilvanica – ziua 8: Lunca Ilvei – Tășuleasa

Via Transilvanica – ziua 8: Lunca Ilvei – Tășuleasa

publicat: Sâmbătă, 09 August 2025

Colegul nostru, Alexandru Ungureanu, străbate, în cea de-a opta zi pe Via Transilvanica, cei 21 kilometri între Lunca Ilvei și Tășuleasa, pentru ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate