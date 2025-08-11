Campionatele Mondiale de canotaj Under-19: Romania, medalii de aur și de bronz

TVRSPORT

Sportivii români au obținut o medalie de aur și una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).

Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74).

Medalia de bronz a fost obținută de echipajul feminin de 8+1 (Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu, Ștefania-Jakril Băicuși), în 06 min 51 sec 05/100, devansat în finală de Marea Britanie (06:47.87) și Statele Unite (06:49.50).

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.