Aur și argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

TVRSPORT

România a cucerit o medalie de aur, la dublu rame feminin, şi una de argint, la dublu rame masculin, joi, în primele finale desfăşurate la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

La dublu rame feminin, Simona Radiş şi Magdalena Rusu au câştigat cursa detaşat (07:08.52) faţă de următoarele clasate, Franţa (07:13.31) şi SUA (07:13.93).

La masculin, Florin Arteni şi Florin Lehaci (06:42.85) au fost devansaţi în finală de Noua Zeelandă (06:37.87), locul al treilea fiind ocupat de Elveţia (06:43.84).

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.