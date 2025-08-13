Ziua Marinei Române, sărbătoare în direct la TVR

TVRINFO

Televiziunea Română continuă tradiţia de a transmite manifestările prilejuite de aniversarea Zilei Marinei Române. Pe 15 august, urmărim în direct la TVR 1, TVR INFO, TVRi şi TVR MOLDOVA imagini spectaculoase de la Constanţa, Brăila şi Galaţi.

Televiziunea Română onorează marinarii, personalul militar şi civil, constructorii navali şi lucrătorii portuari, la aniversarea Zilei Marinei Române. Evenimentul este strâns legat de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Maria fiind considerată protectoarea marinarilor.

TVR va transmite ediții speciale în direct, între orele 9:30 și 12:00, iar imagini de la evenimentele organizate în orașele Constanța, Brăila şi Galați se vor regăsi şi în Telejurnale sau alte emisiuni informative.

Vom asista la cel mai mare spectacol naval din România, într-o ediţie specială “Ziua Marinei Române la TVR 1 şi TVR INFO, simultan cu românii din afara graniţelor, prin intermediul TVR Internaţional şi TVR MOLDOVA.

De la ora 9:30, Maria Smarandache şi invitatul său, comandorul Alexandru Gobjila, ne aşteaptă în studioul de la Bucureşti, iar de la Constanţa, Adelin Petrişor, jurnalist senior şi Ana Maria Stancu, corespondent, alături de operatorul Răzvan Malciolu, au pregătit informaţii despre secvenţele de instruire ale Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 – FNR 25”.

“Ca în fiecare an, Televiziunea Română va transmite festivitățile de Ziua Marinei, de la Constanţa. Alături de colegii mei de la Ştiri, voi transmite de la bordul unei fregate a Forţelor Navale. Voi realize şi un interviu cu viceamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major al Forţelor Navale, în care vom vorbi despre problemele pe care le are Marina Militară, în condiţiile în care de peste trei ani avem un razboi în Marea Neagră. Interviul va fi difuzat de TVR Info pe 15 august, într-o ediţie specială”, a spus Adelin Petrişor.

Din Brăila şi Galaţi vor transmite corespondenţii TVR Alina Salanţi şi Dan Feraru. Cu ocazia Zilei Marinei Române, publicul din Brăila este invitat pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos, unde va putea asista la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25. Începând cu ora 20.30, Muzica Militară a garnizoanei Brăila va însoți militarii participanți la retragerea cu torțe, pe Calea Călărașilor.

La Galați, Ziua Marinei va fi sărbătorită în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25 și de parada navelor militare.

Partener de tradiţie al evenimentelor de la malul Mării Negre, Televiziunea Română este Official Broadcaster.





Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române, printr-o serie de evenimente, organizate în orașele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile marinarilor militari.

Anul acesta, pe mare vor fi prezente 28 de nave – inclusiv nave de luptă ale Forțelor Navale Române, ale Gărzii de Coastă, ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, două nave ale Forțelor Navale Turce și una din Bulgaria. Lor li se vor alătura 25 de ambarcațiuni de tip RHIB.

Spectacolul aerian va include 20 de aparate de zbor ale Forțelor Navale și Aeriene Române, precum și ale partenerilor Armatei României, plus trei aparate ale Aeroclubului României.

Momentul va fi completat de apariția simbolică a zeului Neptun, care va veni de pe mare și va trece printr-o poartă de apă creată de două remorchere. Pe faleză va avea loc defilarea militarilor, urmată de o paradă a 10 nave de tip velier. Programul mai include 21 de salve de tun și focuri de artificii.