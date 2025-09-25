WORKSHOP ÎN TVR. În culisele Televiziunii Române, alături de tineri actori și studenți

TVRINFO

Tinerii actori ai Galei HOP, alături de studenți pasionați de domeniul artistic și media, au avut parte de o experiență memorabilă în cadrul unui workshop organizat la Televiziunea Română. Evenimentul a avut ca scop aprofundarea experienței practice în domeniul audiovizualului și descoperirea culiselor producției de televiziune.

Workshop-ul le-a oferit participanților șansa de a intra în dialog direct cu profesioniști ai Televiziunii Române – prezentatori, producători, realizatori, regizori și directori de imagine – adresând întrebări și observând procesele prin care ideile devin producții pentru micul ecran.

Ziua a fost structurată în patru module, fiecare cu un accent diferit:

• Rolul prezentatorului, experimentat chiar în platou;

• Secretele imaginii, regiei, dar și ale vocii explicate de specialiști;

• Drumul unei știri de televiziune, parcurs alături de jurnaliști consacrați;

• Experiența directă a transmisiunii, prin simulări și interacțiuni în studiouri.

Pe parcurs, participanții au vizitat magazia de costume, unde un scenograf le-a dezvăluit poveștile spectaculoaselor al ținutelor folosite în emisiuni de divertisment și producții de teatru TV. Totodată, au asistat la un Telejurnal în direct și au descoperit tainele machiajului de televiziune de la un consultant de imagine.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost cel în care, în Studioul 11, tinerii au fost filmați în timp ce citeau o știre în direct, trăind emoția specifică prezentatorilor profesioniști.

Întâlnirea cu Dan-Cristian Turturică, președinte-director general al Televiziunii Române, a adus participanților perspective noi asupra rolului televiziunii publice și a misiunii acesteia. S-a vorrbit și despre responsabilitatea unei instituții cu tradiție în spațiul media românesc de a-și deschide porțile către tineri profesioniști și perspective actuale.

„Vă invit să redescoperiți Televiziunea Română prin programele sale. TVR Cultural este un post care vi se adresează în mod special, dar sunt numeroase emisiuni interesante și pe celelalte canale ale televiziunii publice. TVR poate fi deasemenea și locul în care să construiți proiecte interesante, indiferent de drumul pe care îl veți urma. De exemplu, dacă veți alege teatrul, nu există în România o altă televiziune care pune în valoare teatrul TV așa cum o face televiziunea publică. Dar și dacă veți alege alte căi de exprimare artistică, TVR vă poate fi rampa de lansare”, a spus Dan-Cristian Turturică.

Workshop în TVR a reprezentat o experiență complexă și inspirațională, care a deschis porțile către universul televiziunii pentru tineri, consolidând legătura dintre scena artistică și mediul audiovizual.