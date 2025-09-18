Violența în școli, la cote alarmante

TVRINFO

Un nou raport al Ministerului Educației trage un semnal de alarmă cu privire la starea de siguranță emoțională și fizică din școlile românești. Studiul, realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul proiectului „Politici și Resurse pentru școli sigure și suportive”, relevă cifre îngrijorătoare care reflectă o realitate dură: aproape 40% dintre elevi se confruntă cu diferite forme de violență, fie în spațiul fizic al școlii, fie în cel virtual, pe rețelele de socializare.

Conform datelor, 19% dintre elevi sunt supuși intimidărilor, iar peste 15% au fost victime directe ale unor acte de violență. Cu toate acestea, frica și tăcerea persistă: aproape jumătate dintre elevii de gimnaziu (46%) declară că se tem să intervină atunci când asistă la un act de agresiune. Această tăcere nu este doar un simptom al fricii, ci și o reflecție a lipsei de încredere în intervenția eficientă a adulților sau în protecția oferită de școală.

Și mai alarmant este faptul că peste 20% dintre elevi manifestă tendințe de auto-vătămare, iar aproape 1 din 5 se confruntă cu episoade de agitație, îngrijorare excesivă sau anxietate profundă. Problemele emoționale nu sunt rare, ci, din păcate, tot mai prezente în rândul elevilor, afectând capacitatea acestora de a învăța și de a se dezvolta armonios.

Raportul scoate în evidență și faptul că 13% dintre elevi se află în zona de risc socio-emoțional ridicat. Cauzele sunt complexe și variate: de la sărăcie și lipsa resurselor, la discriminare pe criterii etnice sau statutul de refugiat – toate acestea contribuie la izolarea socială și dificultățile de adaptare în mediul școlar.

Acest tablou conturează nu doar o criză educațională, ci și una socială, care afectează profund viitorul tinerei generații.

Pe de altă parte, studiul aduce în lumină și câteva aspecte pozitive. Peste 65% dintre elevi declară că sunt mulțumiți de aspectul lor fizic, se consideră inteligenți și simt că beneficiază de sprijinul familiei. Aceste date indică faptul că, în ciuda dificultăților, mulți copii reușesc să își păstreze o imagine de sine pozitivă – un factor important în dezvoltarea personală și în prevenirea abandonului școlar sau a depresiei.

Ministerul Educației recunoaște necesitatea unor politici mai ferme și mai bine finanțate pentru a asigura un mediu sigur, incluziv și sprijinitor pentru fiecare elev din România. Conform specialiștilor, este esențială o abordare integrată care să includă programe de prevenire a violenței și bullying-ului în toate școlile, formarea cadrelor didactice în sprijin emoțional și intervenție eficientă, precum și resurse pentru consiliere psihologică reală, accesibilă și permanentă.

Violența în școli nu este doar o problemă a copiilor, ci este o oglindă a societății noastre, o problemă care cere reacție imediată, curaj și solidaritate.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.