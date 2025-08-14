loader
Foto

TVR lansează un demers jurnalistic unic – „Și pentru ei suntem oameni!”

publicat: Joi, 14 August 2025

TVRINFO

Cruzimea faţă de animale se pedepseşte cu închisoarea. ”Și pentru ei suntem oameni” – un demers al știrilor TVR pentru o societate empatică și responsabilă - este prima campanie dedicată informării, conștientizării și educării pentru protecția animalelor.

 

Cu toate că avem legi, instituții şi poliție dedicată, zilnic, cel puțin un animal este ignorat, abandonat sau abuzat. Din 13 august, toate programele informative ale Televiziunii Române vor prezenta imagini și povești cutremurătoare din adăposturile pentru animale.

Astfel, TVR își propune un demers jurnalistic ambițios și unic - construirea unei societăți empatice și responsabile. În acest context, Televiziunea Română anunță lansarea în cadrul Ştirilor TVR a campaniei „Şi pentru ei suntem oameni!", în colaborare cu Poliția Română, ANSVSA - Guvernul României și Consiliul Județean Ilfov.

Este prima campanie dedicată informării, conștientizării și educării pentru protecția animalelor şi care îşi propune să schimbe mentalități. Cu toate că avem legi, instituții dedicate protecției animalelor, structuri de poliție pentru protecția animalelor şi chiar organizații internaționale care luptă cot la cot cu autoritățile române pentru o lume mai bună pentru patrupede, zilnic, un animal este ignorat, abandonat sau abuzat. Mai mult, în unele cazuri cruzimea este greu de imaginat. Un astfel de exemplu e Poli, o cățelușă găsită pe un câmp, care era acoperită complet cu smoală fierbinte, iar alt caz e cel al unui un câine aruncat pe geam pentru că doi oameni s-au certat.

Respectul față de animale este o obligație legală și morală. Chiar dacă nu iubim cu toții animalele, suntem obligați să le respectăm. Scopul principal al campaniei lansate de Televiziunea Română în toate programele sale informative este de a educa și a transmite informații reale, relevante, menite să schimbe mentalități.

În ultima lună și jumătate, cinci persoane au ajuns după gratii pentru abuzuri asupra animalelor. Un mare pas pentru România, spun reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, iar autoritățile promit pedepse mai dure și modificări legislative.

Organizațiile neguvernamentale și poliția fac apel la societate să semnaleze orice abuz la 112. Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii!

Tag-uri: ANSVSA - Guvernul Romaniei, Consiliul Judetean Ilfov, legislatie, Politia Romana, protectia animalelor, TVR

Logo

14 August, 15:05

Putin salută „eforturile sincere” ale Washingtonului pentru a pune capăt conflictului din Ucraina

14 August, 14:22

Pîslaru: Implementarea PNRR nu se oprește, se accelerează. Memorandumul adoptat, astăzi, confirmă pre-acordul cu Comisia Europeană

14 August, 14:03

Ministrul israelian de Finanţe a aprobat planurile unei colonii care ar separa Ierusalimul de Est de Cisiordania

14 August, 13:42

PSD, despre OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR: Vom stabili un set de amendamente

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR lansează un demers jurnalistic unic – „Și pentru ei suntem oameni!”

TVR lansează un demers jurnalistic unic – „Și pentru ei suntem oameni!”

publicat: Joi, 14 August 2025

Cruzimea faţă de animale se pedepseşte cu închisoarea. ”Și pentru ei suntem oameni” – un demers al știrilor TVR pentru o societate empatică și ...

"Summitul din Alaska" - întâlnirea istorică dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, în ediţie specială

publicat: Joi, 14 August 2025

Televiziunea Română va urmări în direct desfăşurarea evenimentelor, începând cu ora 21:00, într-o ediţie specială difuzată simultan pe TVR 1 ...

Munca, răbdarea și gustul succesului. Povestea Fermei Adorjan Dancs din Covasna | VIDEO

Munca, răbdarea și gustul succesului. Povestea Fermei Adorjan Dancs din Covasna | VIDEO

publicat: Joi, 14 August 2025

Tradițional, transhumanța oilor reprezintă un ciclu sezonier între zonele de pășunat montane și cele de câmpie. Însă, în anumite regiuni, precum ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate