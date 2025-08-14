TVR lansează un demers jurnalistic unic – „Și pentru ei suntem oameni!”

TVRINFO

Cruzimea faţă de animale se pedepseşte cu închisoarea. ”Și pentru ei suntem oameni” – un demers al știrilor TVR pentru o societate empatică și responsabilă - este prima campanie dedicată informării, conștientizării și educării pentru protecția animalelor.

Cu toate că avem legi, instituții şi poliție dedicată, zilnic, cel puțin un animal este ignorat, abandonat sau abuzat. Din 13 august, toate programele informative ale Televiziunii Române vor prezenta imagini și povești cutremurătoare din adăposturile pentru animale.

Astfel, TVR își propune un demers jurnalistic ambițios și unic - construirea unei societăți empatice și responsabile. În acest context, Televiziunea Română anunță lansarea în cadrul Ştirilor TVR a campaniei „Şi pentru ei suntem oameni!", în colaborare cu Poliția Română, ANSVSA - Guvernul României și Consiliul Județean Ilfov.

Este prima campanie dedicată informării, conștientizării și educării pentru protecția animalelor şi care îşi propune să schimbe mentalități. Cu toate că avem legi, instituții dedicate protecției animalelor, structuri de poliție pentru protecția animalelor şi chiar organizații internaționale care luptă cot la cot cu autoritățile române pentru o lume mai bună pentru patrupede, zilnic, un animal este ignorat, abandonat sau abuzat. Mai mult, în unele cazuri cruzimea este greu de imaginat. Un astfel de exemplu e Poli, o cățelușă găsită pe un câmp, care era acoperită complet cu smoală fierbinte, iar alt caz e cel al unui un câine aruncat pe geam pentru că doi oameni s-au certat.

Respectul față de animale este o obligație legală și morală. Chiar dacă nu iubim cu toții animalele, suntem obligați să le respectăm. Scopul principal al campaniei lansate de Televiziunea Română în toate programele sale informative este de a educa și a transmite informații reale, relevante, menite să schimbe mentalități.

În ultima lună și jumătate, cinci persoane au ajuns după gratii pentru abuzuri asupra animalelor. Un mare pas pentru România, spun reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, iar autoritățile promit pedepse mai dure și modificări legislative.

Organizațiile neguvernamentale și poliția fac apel la societate să semnaleze orice abuz la 112. Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii!