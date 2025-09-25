Tensiuni în NATO: Cum ar trebui să răspundă Alianța incursiunilor aeriene rusești?

NATO se confruntă cu una dintre cele mai sensibile provocări ale momentului: incursiunile repetate ale avioanelor militare rusești în spațiul aerian aliat. Reuniunea de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, convocată recent de Estonia, a scos la iveală divergente majore între statele membre asupra modului în care aceste provocări ar trebui gestionate.

În centrul disputei se află întrebarea dacă NATO ar trebui să adopte o politică oficială de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al Alianței. Pe de o parte, țări precum SUA, Polonia și statele baltice susțin că o reacție fermă este necesară pentru a descuraja viitoare provocări. Pe de altă parte, Germania și unele state din sudul Europei solicită prudență, invocând riscul unei escaladări militare directe.

Incidentul care a declanșat discuțiile a avut loc săptămâna trecută, când trei avioane de vânătoare rusești au pătruns în spațiul aerian estonian timp de 12 minute. Deși unii oficiali militari NATO au sugerat că această incursiune a fost, posibil, accidentală – din cauza lipsei de experiență a piloților ruși – statele din Est o consideră o testare clară a limitelor de reacție ale Alianței.

Declarația finală a reuniunii reflectă un compromis delicat. Nu s-a mers până la o amenințare explicită de răspuns militar, dar documentul subliniază că NATO „va folosi toate instrumentele necesare, militare și nemilitare, pentru a se apăra” – păstrând ambiguitatea strategică necesară într-un climat internațional extrem de tensionat.

Președintele Donald Trump a intervenit în dezbatere afirmând că, în opinia sa, NATO „ar trebui să doboare” avioanele care încalcă spațiul aerian aliat, o declarație care adaugă și mai multă greutate discuțiilor privind determinarea politică și militară a Alianței.

Un oficial NATO a declarat pentru CNN că Rusia pare să testeze sistematic punctele slabe ale apărării aeriene a Alianței, căutând să afle cât de departe este dispusă NATO să meargă pentru a-și apăra frontierele.

În acest context, tensiunile dintre prudență și fermitate vor continua să definească discuțiile strategice ale NATO, într-un moment în care unitatea și capacitatea de reacție ale Alianței sunt testate din ce în ce mai des.

