loader
Foto

Tensiuni în NATO: Cum ar trebui să răspundă Alianța incursiunilor aeriene rusești?

publicat: Joi, 25 Septembrie 2025

TVRINFO

NATO se confruntă cu una dintre cele mai sensibile provocări ale momentului: incursiunile repetate ale avioanelor militare rusești în spațiul aerian aliat. Reuniunea de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, convocată recent de Estonia, a scos la iveală divergente majore între statele membre asupra modului în care aceste provocări ar trebui gestionate.

 

În centrul disputei se află întrebarea dacă NATO ar trebui să adopte o politică oficială de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al Alianței. Pe de o parte, țări precum SUA, Polonia și statele baltice susțin că o reacție fermă este necesară pentru a descuraja viitoare provocări. Pe de altă parte, Germania și unele state din sudul Europei solicită prudență, invocând riscul unei escaladări militare directe.

Incidentul care a declanșat discuțiile a avut loc săptămâna trecută, când trei avioane de vânătoare rusești au pătruns în spațiul aerian estonian timp de 12 minute. Deși unii oficiali militari NATO au sugerat că această incursiune a fost, posibil, accidentală – din cauza lipsei de experiență a piloților ruși – statele din Est o consideră o testare clară a limitelor de reacție ale Alianței.

Declarația finală a reuniunii reflectă un compromis delicat. Nu s-a mers până la o amenințare explicită de răspuns militar, dar documentul subliniază că NATO „va folosi toate instrumentele necesare, militare și nemilitare, pentru a se apăra” – păstrând ambiguitatea strategică necesară într-un climat internațional extrem de tensionat.

Președintele Donald Trump a intervenit în dezbatere afirmând că, în opinia sa, NATO „ar trebui să doboare” avioanele care încalcă spațiul aerian aliat, o declarație care adaugă și mai multă greutate discuțiilor privind determinarea politică și militară a Alianței.

Un oficial NATO a declarat pentru CNN că Rusia pare să testeze sistematic punctele slabe ale apărării aeriene a Alianței, căutând să afle cât de departe este dispusă NATO să meargă pentru a-și apăra frontierele.

În acest context, tensiunile dintre prudență și fermitate vor continua să definească discuțiile strategice ale NATO, într-un moment în care unitatea și capacitatea de reacție ale Alianței sunt testate din ce în ce mai des.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

 

Tag-uri: agresiunea rusa, doborare avioane rusesti, drone rusesti, nato, polonia, raspuns nato, Rusia

Logo

25 Septembrie, 12:49

Volodimir  Zelenski este gata să renunţe la funcţie după război

25 Septembrie, 12:39

Benjamin Netanyahu va condamna recentele recunoașteri ale statului palestinian în discursul de la Adunarea Generală a ONU

25 Septembrie, 12:34

Şcoli închise şi zboruri anulate în Filipine înainte de sosirea furtunii Bualoi

25 Septembrie, 12:09

Surse: Premierul cere tăieri urgente: fiecare minister trebuie să vină cu propuneri de reducere a cheltuielilor

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Tensiuni în NATO: Cum ar trebui să răspundă Alianța incursiunilor aeriene rusești?

Tensiuni în NATO: Cum ar trebui să răspundă Alianța incursiunilor aeriene rusești?

publicat: Joi, 25 Septembrie 2025

NATO se confruntă cu una dintre cele mai sensibile provocări ale momentului: incursiunile repetate ale avioanelor militare rusești în spațiul ...

Aur și argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

Aur și argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

publicat: Joi, 25 Septembrie 2025

România a cucerit o medalie de aur, la dublu rame feminin, şi una de argint, la dublu rame masculin, joi, în primele finale desfăşurate la ...

Via Transilvanica – ziua 56: Secu – Reșița

Via Transilvanica – ziua 56: Secu – Reșița

publicat: Joi, 25 Septembrie 2025

În cea de-a 56-a zi pe Via Transilvanica, Alexandru Ungureanu vrea să străbată cei 14 kilometri între Secu și Reșița, un traseu ușor, de patru ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate