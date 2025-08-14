"Summitul din Alaska" - întâlnirea istorică dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, în ediţie specială

TVRINFO

Televiziunea Română va urmări în direct desfăşurarea evenimentelor, începând cu ora 21:00, într-o ediţie specială difuzată simultan pe TVR 1 şi TVR Info - Summitul din Alaska, moderată de Ramona Avramescu şi Mihai Rădulescu.

A început numărătoarea inversă pentru întâlnirea de grad zero Donald Trump - Vladimir Putin. Liderii celor două puteri mondiale se vor întâlni vineri, în Alaska, acesta fiind primul summit SUA-Rusia din 2021.

„Este genul acela de întâlnire la care va fi analizat în detaliu fiecare gest, se vor căuta explicații pentru fiecare cuvânt rostit, sensuri pentru fiecare grimasă. Rațional vorbind, nu cred că trebuie să ne așteptăm la rezultate spectaculoase sau definitive, dar cu siguranță va fi o bornă importantă în evoluția războiului din Ucraina, dar și a relațiilor transatlantice. Vom vedea la final cât de convingători au fost liderii europeni când i-au explicat lui Donald Trump de ce Ucraina nu poate lipsi de la masa discuțiilor”, spune Ramona Avramescu.

Summitul, care începe vineri, la ora României 22:30 (11:30 - ora locală din Alaska), va avea loc la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson, situată în apropiere de orașul Anchorage.

Conform declaraţiilor consilierului președintelui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, președinții Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta cu prioritate despre o eventuală încetare a focului în Ucraina, dar şi despre „potențialul uriaș neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA.

Întâlnirea va debuta cu o discuție „unu la unu” între cei doi lideri, însoțiți doar de traducători, urmată de o reuniune mai amplă cu delegațiile și un mic dejun de lucru, a mai spus consilierul președintelui Rusiei, potrivit Reuters.

La finalul summitului, Donald Trump și Vladimir Putin vor susține o conferință de presă comună, un moment considerat de importanță majoră.