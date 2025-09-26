Salarii mai mari, dar diferențe tot mai adânci între domenii și regiuni

România a încheiat anul 2024 cu mai mulți salariați și cu venituri în creștere. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, angajatorii au oferit salarii mai mari și au suportat costuri mai ridicate pentru fiecare angajat, semn că piața muncii continuă procesul de stabilizare.

Creșterile salariale nu s-au reflectat însă uniform în toate domeniile. Angajații din IT&C, sectorul financiar-bancar și energie continuă să se afle în topul veniturilor, cu salarii net superioare mediei naționale. În schimb, sectoare precum HoReCa, agricultura sau serviciile culturale rămân în zona inferioară a clasamentului, cu venituri reduse și puține perspective de redresare rapidă. Astfel, economia românească continuă să funcționeze la două viteze.

Un alt decalaj persistent este cel între femei și bărbați. În ciuda faptului că femeile reprezintă un procent majoritar în anumite domenii – cum ar fi serviciile sau sectorul financiar – diferențele salariale în defavoarea lor rămân vizibile, mai ales în industriile cu venituri ridicate.

Nici harta salarială nu oferă vești mai bune: Capitala și marile orașe rămân centre privilegiate, cu salarii ridicate, în timp ce județele mai puțin dezvoltate continuă să înregistreze venituri sub media națională. Astfel, locul în care muncești devine aproape la fel de important ca domeniul ales. Analiza pe sectoare arată că serviciile domină piața muncii, cu peste două treimi dintre angajați activi în acest segment. Industria și construcțiile își păstrează importanța, dar pierd teren ca pondere în totalul angajărilor. Agricultura, deși încă prezentă în multe regiuni, are un rol tot mai redus în economia actuală.

În ceea ce privește dinamica angajărilor, domenii precum comerțul, sănătatea și educația au atras noi forțe de muncă. În schimb, industria prelucrătoare și administrația publică au înregistrat scăderi.

În concluzie, 2024 a fost un an al consolidării prin servicii și consum, dar și al accentuării dezechilibrelor între domenii, regiuni și categorii sociale. Piața muncii avansează, dar nu toți angajații merg în același ritm.

