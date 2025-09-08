Protest al profesorilor în prima zi de școală

TVRINFO

Noul an şcolar debutează cu manifestaţii ale cadrelor didactice. Protestul vizează prevederile primului pachet fiscal referitoare la sistemul educaţional.

În multe unități de învățământ au fost anulate festivitățile de început de an.

Luni, în chiar prima zi de școală a noului an școlar 2025–2026, mii de profesori din toată țara s-au adunat în Piața Victoriei pentru a-și face auzite nemulțumirile. Cadre didactice din județe precum Mehedinți, Bacău, Suceava, Iași, Timiș, Galați și Constanța au venit în Capitală pentru a participa la protestul organizat de sindicatele din învățământ.

După ce au pichetat sediul Guvernului până la orele prânzului, profesorii au pornit în marș către Palatul Cotroceni, unde o delegație urma să fie primită de președintele României, Nicușor Dan.

Șeful statului a reacționat la acțiunea de protest, declarând că este deschis dialogului și că, în măsura în care există soluții pentru remedierea situației din educație, acestea vor fi aplicate.

„Haideți să vedem cum se așază lucrurile acum și, dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate”, a declarat președintele, subliniind că eforturile de reducere a deficitului bugetar s-au făcut pe mai multe direcții, iar educația a fost una dintre priorități. „Efortul în zona educației trebuia început mai devreme”, a adăugat el.

Întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor de la Palatul Cotroceni este văzută drept un pas important în dialogul social, într-un context în care sistemul educațional continuă să se confrunte cu probleme cronice: subfinanțare, lipsa de personal calificat, birocrație și inechități salariale.