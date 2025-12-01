loader
Un vin franţuzesc şi un parfum fin, perfecte pentru o seară de miercuri. Marsilia – istorie şi avangardism, la „Hai-Hui... cu Marina”

Luni, 01 Decembrie 2025

Cu siguranţă, este unul dintre cele mai cosmopolite oraşe din Franţa. Mulţi îl consideră cel mai frumos. Îi descoperim atracţiile alături de echipa Marina Almăşan – Cătălin Soci, pe 3 decembrie, de la 20.05, la TVR 2.

 

Marsilia, cel mai mare port al Mediteranei, a cucerit-o definitiv pe vedeta purtând un nume atât de… „marin”! Marina Almăşan a colindat în lung şi-n lat orașul cu numărul 2 ca mărime în Franţa. A cunoscut oameni admirabili, români și francezi deopotrivă, care i-au devenit călăuze în colindatul romanticului oraş de la malul mării. Graţie curiozităţii ce o caracterizează pe celebra realizatoare, Marsilia nu va mai avea secrete nici pentru noi, după ce vedem noua ediţie a emisiunii „Hai-Hui... cu Marina”, difuzată pe 3 decembrie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Din celebrul Vieux-Port, unde a stat la taclale cu pescarii veniți să-i vândă marfa, şi până pe „meterezele” faimoasei Notre-Dame de la Garde, superba catedrală poleită cu aur, care se vede din fiecare colț al orașului, Marina a făcut de toate: s-a târguit în vechea piaţă Marché de Noailles, a gustat vinurile franțuzesti şi şi-a notat rețeta celebrei ciorbe de peşte Bouilleabaisse, dar şi pe cea a nu mai puțin vestitului Savon de Marseille, săpunul care amestecă uleiul de măsline cu apa Mediteranei. „Se fabrică aici de 600 de ani, ingredientele de bază fiind uleiul de măsline (de aceea e verde!) şi apa din Mediterana. Vă doresc ca… toate cele rele să se spele (săpunul de Marsilia face minuni!) și cele bune să se-adune!”, ne urează Marina, cu optimismul ce o caracterizează.

Desigur, nu a ratat nici Abaţia Sfântul Victor (nume cu o rezonanţă aparte în viaţa călătoarei noastre), întemeiată, cu secole în urmă, de romanul Ioan Casian. „Sfântul Victor a fost un soldat local care a primit moarte mucenicească în timpul persecuţiilor împăratului roman Diocleţian. De ce? A refuzat să aducă jertfe idolilor! Trupul lui a fost îngropat de creştini în ascuns într-o grotă. Pe acest loc a întemeiat Sfântul Ioan Casian un martirium, un mic locaş de cult, în care să fie oficiată Sfânta Liturghie. În ceea ce-l priveşte pe Sfântul Ioan Casian, acesta era de neam străromân și s-a născut prin anii 365, în Dobrogea. Deci, iată urme românesti, departe de casă”, explică Marina pe înţelesul tuturor.

Muzee şi expoziții, cofetării și parfumerii tradiționale, senzaționala Corniche a Mediteranei, catedrale şi cartiere cu parfum de epocă, ba chiar şi magazinul de prezentare al celebrei echipe de fotbal Olympique Marseille – nimic n-a rămas nevizitat în Marsilia, și asta graţie unor ghizi de excepție: sculptorul Ioan Ţicuş, antreprenorul Ilie Cârloganu, familia Velea-Grumezea (întemeietorii Radio-Diaspora) și, nu în ultimul rând, entuziastul Consul general al României la Marsilia, doamna Aurelia Grosu.

Marina Almăşan şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci, ne propun să călătorim alături de ei prin oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 14.00).

