Cupluri aparte, provocări, emoții și amintiri la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 02 Decembrie 2025

PROMO  TVR2 

Multe surprize şi momente speciale la TVR2, sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00, într-o nouă gală a emisiunii “Drag de România mea!”.

 

Ea este o celebră interpretă de muzică uşoară cu o carieră de peste 30 de ani, iar el este un cunoscut comentator sportiv.

Carmen Trandafir şi Emil Grădinescu vin să ne povestească despre familia lor frumoasă şi despre carierele lor spectaculoase.

Carmen Trandafir va cânta cea mai recentă melodie a sa, dar si în duet cu Paul Surugiu-Fuego.

Eugen Cristea revine la "Drag de România mea!" pentru aduceri aminte din perioada în care era prezentator şi realizator de emisiuni de televiziune, actor de film şi de teatru sau interpret de muzică uşoară şi folk.

De asemenea, Eugen Cristea ne spune cum s-a schimbat totul după plecarea Cristinei Deleanu.

Ardealul autentic ne este cântat şi jucat de Aurora și Săndel Mihai, graţie celor mai frumoase cântece populare.

Tot din Ardeal vine şi Paula Hriscu.

Artista ne prezintă noua sa melodie, răspunde provocărilor şi "împodobeşte bradul" împreună cu Fuego.

Paul Surugiu-Fuego are şi el melodii speciale, alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU

