loader
Foto

Galerie foto

După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

publicat: Marţi, 02 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

Competiția ajunge la un nou nivel! Cristinel Anton, concurentul care a făcut istorie în cel de-al 15-lea sezon al emisiunii „Câștigă România!”, revine pe micul ecran în această seară, de la ora 21:00, pentru cea de-a șaptea ediție consecutivă. Așa cum sublinia și Virgil Ianțu, el este, fără îndoială, omul momentului, după ce a doborât recordul sezonului.

 

Joi, 27 noiembrie, Cristinel Anton a încheiat victorios cea de-a șasea sa ediție a singurului concurs de cultură generală pe teme despre România, de la TVR 1, performanță care îl plasează în postura de cel mai bun concurent al sezonului 15, în care numărul maxim de ediții câștigate de ceilalți concurenți a fost de cinci.

​Mai mult, Cristinel Anton a demonstrat o stăpânire de sine impresionantă și un spirit analitic de excepție, reușind la ultimele două ediții să dubleze suma câștigată în runda finală.

(w882)

Presiunea Marelui Premiu: O misiune așteptată de 5 sezoane

​Astăzi, de la ora 21:00, la TVR 1 începe o nouă săptămână de concurs, iar presiunea este uriașă. Cristinel Anton, deși excelent pregătit, are pe umeri nu doar propriile așteptări, ci și pe ale telespectatorilor, având în vedere că ultimul câștigător al Marelui Premiu la „Câștigă România!” a fost în sezonul 10, Dorin Ioan Rus. O victorie a lui Cristinel Anton ar marca o revenire spectaculoasă a trofeului după o pauză de cinci sezoane. Concurentul se remarcă prin abordarea sa: este un om calm, echilibrat, concentrat și analitic, care cântărește cu atenție fiecare răspuns înainte de a-l oferi.

(w882)

Cine Este Cristinel Anton?

​În spatele performanțelor din concurs se află un om cu o poveste de viață solidă. Cristinel Anton s-a născut la Fălticeni, dar și-a construit o viață frumoasă alături de familie în Suceava, unde locuiește de mulți ani. Este un pensionar MAI, un om disciplinat cu o carieră bazată pe seriozitate și principii ferme, formate încă de pe băncile Academiei Tehnice Militare din București.

​Este căsătorit și mândru tată a trei copii - două fete, Andreea și Simina, și mezinul Dragoș - pe care îi menționează mereu cu drag. Familia este pentru el echilibrul perfect între liniște și motivație.

​Printre pasiunile sale se numără pescuitul, lectura și călătoriile. Locul său preferat, unde se întoarce oricând, este Delta Dunării, în special Sfântu Gheorghe, un loc pe care îl descrie ca având un ritm al timpului aparte și apusuri de neuitat. De asemenea, el urmărește zilnic știrile, fiind un om conectat la realitate și dornic să înțeleagă lumea.

​Cristinel Anton a venit la „Câștigă România!” ghidat de aceleași principii care i-au marcat viața: un om demn, care crede în corectitudine, cultură și în puterea cunoașterii continue.

​Urmăriți performanța lui Cristinel Anton în această seară, 2 decembrie, de la ora 21:00, pentru a vedea cum va răspunde întrebărilor puse de Virgil Ianțu în cea de-a șaptea ediție a sezonului „Câștigă România!”.

(w882)

 

Tag-uri: Câştigă România, concurs de cultura generala, Virgil Iantu

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

În direct la TVR SPORT: Campionatele Europene de Inot în bazin scurt din Polonia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

În direct la TVR SPORT: Campionatele Europene de Inot în bazin scurt din Polonia

Peste 500 de sportivi din 46 de țări participă la ediţia cu numărul 23 a competiţiei care se desfăşoară la Lublin, Polonia. Denis Popescu, ...

După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

Competiția ajunge la un nou nivel! Cristinel Anton, concurentul care a făcut istorie în cel de-al 15-lea sezon al emisiunii „Câștigă România!”, ...

„Acasă” - povestea familiei care a trăit 20 de ani în Delta Văcărești, în premieră la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Acasă” - povestea familiei care a trăit 20 de ani în Delta Văcărești, în premieră la TVR Cultural

Despre trecerea de la traiul în mijlocul naturii la cel urban, despre definirea propriei identități și găsirea unui „acasă”, situaţia emoţionantă ...

Ecosisteme în reconstrucţie: „Arhitecții naturii” - un film despre revenirea speciilor-cheie în habitatul natual, în premieră la TVR 1

  FILM     TVR1 

Ecosisteme în reconstrucţie: „Arhitecții naturii” - un film despre revenirea speciilor-cheie în habitatul natual, în premieră la TVR 1

Povestea spectaculoasă a reîntoarcerii zimbrilor și castorilor în Munții Făgăraș – un habitat din care aceste specii dispăruseră acum două secole ...

Capcana volumului: Acumularea de informații nu înseamnă înțelegere reală

  TVRINFO     TVRINFO 

Capcana volumului: Acumularea de informații nu înseamnă înțelegere reală

În multe situații de viață funcționăm după legi pe care nu le cunoaștem și în spatele multor comportamente ale noastre stau efecte psihologice pe ...

„Orașul celor 1000 de izvoare”, cu remedii pentru trup şi suflet. Nou episod „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Orașul celor 1000 de izvoare”, cu remedii pentru trup şi suflet. Nou episod „Exclusiv în România”, la TVR 1

Informații și povești tămăduitoare pentru trup și pentru suflet vom descoperi alături de Cristian Tabără în judeţul Covasna. Duminică, 7 ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Cap Compas": Trasee între timp și gust

Descoperă Bulgaria dincolo de ghiduri și trasee grăbite — acolo unde istoria, credința și gustul se întâlnesc. De la Cetatea lui Asan, măreață ...

Un vin franţuzesc şi un parfum fin, perfecte pentru o seară de miercuri. Marsilia – istorie şi avangardism, la „Hai-Hui... cu Marina”

  PROMO     TVR2 

Un vin franţuzesc şi un parfum fin, perfecte pentru o seară de miercuri. Marsilia – istorie şi avangardism, la „Hai-Hui... cu Marina”

Cu siguranţă, este unul dintre cele mai cosmopolite oraşe din Franţa. Mulţi îl consideră cel mai frumos. Îi descoperim atracţiile alături de ...

Epuizarea antrenorilor nu vine de la scorul final

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Epuizarea antrenorilor nu vine de la scorul final

Statutul de antrenor de performanță, deși adesea glorificat, este, de fapt, unul dintre cele mai dificile și mai puțin confortabile din sport.

O duşcă de antigel și un pas în televiziune – Gabriel Giurgiu despre începuturi și Europa sa

  VEDETE     TVRINFO 

O duşcă de antigel și un pas în televiziune – Gabriel Giurgiu despre începuturi și Europa sa

Cu o carieră în presă începută în plin entuziasm postrevoluționar, Gabriel Giurgiu este unul dintre jurnaliștii care au crescut odată cu ...

Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

Pe 2 decembrie, Iuliana Marciuc află poveşti inedite şi emoţionante din vieţile unor familii de artişti: Mircea şi Ana Baniciu, respectiv Edi şi ...

Eveniment artistic excepțional, transmis în direct la TVR CULTURAL

  PROMO     TVRCULTURAL 

Eveniment artistic excepțional, transmis în direct la TVR CULTURAL

​Concertul-spectacol “TÎLCOVENII” de Gigi Căciuleanu și Dan Dediu va fi difuzat pe 2 decembrie, la ora 19:00.

„Omul și Timpul”. România și Republica Moldova, cronica unei relații complicate

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„Omul și Timpul”. România și Republica Moldova, cronica unei relații complicate

„Ca să aibă loc Unirea, trebuie să se dorească nu numai la Chișinău, dar și la București. Și poate mai mult decât la Chișinău, să se dorească și ...

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

  TVRINFO     TVRINFO 

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

Ziua Națională este un prilej de bucurie și mândrie, dar și un moment de luciditate în care ne punem întrebări esențiale. Noi suntem România, ...

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

Aniversăm 100 de ani de la nașterea maestrului Vasile Veselovski, alături de mari artişti ai scenei româneşti, într-un spectacol de gală, ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate