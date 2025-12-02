După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

PROMO TVR1

Competiția ajunge la un nou nivel! Cristinel Anton, concurentul care a făcut istorie în cel de-al 15-lea sezon al emisiunii „Câștigă România!”, revine pe micul ecran în această seară, de la ora 21:00, pentru cea de-a șaptea ediție consecutivă. Așa cum sublinia și Virgil Ianțu, el este, fără îndoială, omul momentului, după ce a doborât recordul sezonului.

Joi, 27 noiembrie, Cristinel Anton a încheiat victorios cea de-a șasea sa ediție a singurului concurs de cultură generală pe teme despre România, de la TVR 1, performanță care îl plasează în postura de cel mai bun concurent al sezonului 15, în care numărul maxim de ediții câștigate de ceilalți concurenți a fost de cinci.

​Mai mult, Cristinel Anton a demonstrat o stăpânire de sine impresionantă și un spirit analitic de excepție, reușind la ultimele două ediții să dubleze suma câștigată în runda finală.

Presiunea Marelui Premiu: O misiune așteptată de 5 sezoane

​Astăzi, de la ora 21:00, la TVR 1 începe o nouă săptămână de concurs, iar presiunea este uriașă. Cristinel Anton, deși excelent pregătit, are pe umeri nu doar propriile așteptări, ci și pe ale telespectatorilor, având în vedere că ultimul câștigător al Marelui Premiu la „Câștigă România!” a fost în sezonul 10, Dorin Ioan Rus. O victorie a lui Cristinel Anton ar marca o revenire spectaculoasă a trofeului după o pauză de cinci sezoane. Concurentul se remarcă prin abordarea sa: este un om calm, echilibrat, concentrat și analitic, care cântărește cu atenție fiecare răspuns înainte de a-l oferi.

Cine Este Cristinel Anton?

​În spatele performanțelor din concurs se află un om cu o poveste de viață solidă. Cristinel Anton s-a născut la Fălticeni, dar și-a construit o viață frumoasă alături de familie în Suceava, unde locuiește de mulți ani. Este un pensionar MAI, un om disciplinat cu o carieră bazată pe seriozitate și principii ferme, formate încă de pe băncile Academiei Tehnice Militare din București.

​Este căsătorit și mândru tată a trei copii - două fete, Andreea și Simina, și mezinul Dragoș - pe care îi menționează mereu cu drag. Familia este pentru el echilibrul perfect între liniște și motivație.

​Printre pasiunile sale se numără pescuitul, lectura și călătoriile. Locul său preferat, unde se întoarce oricând, este Delta Dunării, în special Sfântu Gheorghe, un loc pe care îl descrie ca având un ritm al timpului aparte și apusuri de neuitat. De asemenea, el urmărește zilnic știrile, fiind un om conectat la realitate și dornic să înțeleagă lumea.

​Cristinel Anton a venit la „Câștigă România!” ghidat de aceleași principii care i-au marcat viața: un om demn, care crede în corectitudine, cultură și în puterea cunoașterii continue.

​Urmăriți performanța lui Cristinel Anton în această seară, 2 decembrie, de la ora 21:00, pentru a vedea cum va răspunde întrebărilor puse de Virgil Ianțu în cea de-a șaptea ediție a sezonului „Câștigă România!”.