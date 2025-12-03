Premieră la „Istorii ascunse”, TVR 1: Povestea fascinantă a lui „Ion de la Anina”, cel mai bătrân european

Nu a mai văzut nimeni vreodată imagini și nici nu s-a mai povestit la televiziune despre Ion de la Anina, unul dintre cei mai vechi oameni moderni fosili descoperiți vreodată în Europa. O face echipa emisiunii „Istorii ascunse”, în premieră, la TVR 1. Joi, 4, 11 şi 18 decembrie, de la 23.30.

Emisiunea „Istorii ascunse" aduce la lumină poveştile ţesute în jurul unor întâmplări, locuri sau comunităţi, poveşti care înlesnesc accesul către o zonă originală, magică şi adesea contradictorie.

Pentru prima dată într-un documentar de televiziune din România, joi, 4 decembrie, de la 23.30, telespectatorii vor avea acces într-unul dintre cele mai importante, dar mai ales restrictive situri paleoantropologice din lume: Peștera cu Oase. Cristina Băican şi echipa ei de la „Istorii ascunse”, emisiunea care ne invită să pătrundem misterele și legendele vehiculate din vremuri străvechi în spații bine delimitate din România, ne aşteaptă la TVR 1 pentru a ne prezenta povestea fascinantă a lui „Ion de la Anina”, unul dintre cei mai vechi oameni moderni fosili descoperiți vreodată în Europa. Pe 4, 11 şi 18 decembrie, în trei episoade „Istorii ascunse”.

„În februarie 2002, o echipă de speologi timișoreni pătrundea într-un sector necunoscut al sistemului carstic Valea Minișului, Caraş Severin. Ceea ce au găsit acolo - o mandibulă umană robustă, cu trăsături mixte, de Homo sapiens și de omul de Neanderthal, avea să declanșeze nu doar o colaborare internațională de anvergură între cercetători români și experți de talie mondială în antropologie și arheologie, ci a detonat o bombă în lumea științifică”, ne pune în temă Cristina Băican, producătoarea şi realizatoarea emisiunii „Istorii ascunse”, de la TVR 1.

Mandibula descoperită în România aparținea „celui mai bătrân” european, un hibrid de Homo sapiens și Homo neanderthalensis. Lumea științifică îl cunoaște ca Ion de la Anina! România devenea astfel un punct cheie al cercetărilor paleoantropologice, iar rezultatele analizelor au făcut înconjurul lumii științifice, ajungând chiar pe coperta prestigioaselor reviste PNAS și Nature. Cu toate acestea, publicul larg din România a văzut prea puțin din locul care a rescris istoria evoluției umane.

În următoarele trei episoade ale seriei „Istorii ascunse", Cristina Băican și echipa sa ne prezintă acest interesant subiect într-un reportaj de televiziune în premieră.

Accesul în peșteră este o provocare extremă, presupunând scufundări prin sifoane și escaladarea unor galerii greu accesibile. La „Istorii ascunse” vom afla detalii despre provocările cu care s-a confruntat echipa formată din speologi, biologi, arheologi, antropologi și paleontologi, dar și contextele în care au fost descoperite fosilele ce au aruncat în aer dogmele antropologiei.

Episoadele emisiunii „Istorii ascunse” pun în lumină nu doar importanța biologică a descoperirii, ci și tenacitatea cu care, în ciuda dificultăților, cercetătorii au reușit să ofere științei un tezaur inestimabil.

