TVR CULTURAL la Gaudeamus 2025: Ediții speciale și transmisiuni live de la cel mai important Târg de Carte al sfârșitului de an

Televiziunea Română, prin intermediul TVR Cultural, continuă tradiția participării active la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2025, transformând evenimentul într-un adevărat maraton mediatic dedicat cărții și culturii. Cu peste 180 de participanți și 600 de evenimente editoriale, cea de-a 32-a ediție promite un regal literar, iar TVR va fi în mijlocul acțiunii.

90 de minute zilnic de emisiuni live, direct din Studioul Gaudeamus

TVR Cultural va transmite zilnic 90 de minute de emisiuni speciale, interviuri, analize și informații de ultimă oră direct din studioul amplasat în incinta Pavilionului B2 Romexpo.

​De miercuri, 3 decembrie, până duminică, 7 decembrie, de la ora 18:00, telespectatorii sunt invitați să urmărească EDIȚIILE SPECIALE GAUDEAMUS 2025, realizate de jurnaliștii:

​Nadine Vlădescu

​Mirela Nagâț

​Marius Constantinescu

​Jurnalista Ioana Pavel se va alătura echipei de vineri până duminică, oferind informații relevante direct de la standurile editurilor. Sâmbătă, o atenție specială va fi dedicată celor mai noi apariții editoriale pentru copii.

​Maratonul de emisiuni va aduce în prim-plan cele mai recente noutăți editoriale și personalități marcante ale lumii literare:

​Joi, 4 decembrie, ora 18:00: Mirela Nagâț îi va avea ca invitați pe criticul Antonio Patraș și conf. univ. Magda Răduță pentru a discuta despre jurnalele lui Ion D. Sîrbu. De asemenea, vor fi explorate teme din cartea ,,Salut voios! O istorie a literaturii române pentru copii și tineret din perioada stalinistă (1948-1953)” de Cristian Iscrulescu, împreună cu autorul și scriitorul Florin Bican.

​Marius Constantinescu a dezvăluit că printre invitații săi se vor număra nume sonore, precum Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Denisa Comănescu, Cristian Pătrășconiu și mulți alții.

​„La fiecare început de decembrie aştept cu bucurie întâlnirea cu unii dintre cei mai semnificativi protagonişti ai lumii literelor de la noi. Gaudeamus îmi dă această ocazie, în maratoane live pe care nu le-aş putea realiza fără echipa TVR coordonată impecabil de producătorul Bianca Sărăţeanu,” a declarat Marius Constantinescu.

Despre Târgul Gaudeamus 2025

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România se deschide miercuri, 3 decembrie, la ora 12:00, în Pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo. TVR Cultural va lua pulsul evenimentului, aducând telespectatorilor transmisiuni pas cu pas despre noutățile editoriale, lansările de carte și întâlnirile cititorilor cu autorii și editorii.