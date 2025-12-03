loader
Originile controversatului plan de pace ruso-ucrainean, la „Breaking Fake News”

publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025

Vineri, 5 decembrie, de la ora 18:45, moderatorul Marian Voicu ne invită la o nouă ediție a emisiunii „Breaking Fake Newa”, la TVR 1. Tema ediției: Originile controversatului plan de pace în 28 de puncte, susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

 

Devenit public în urmă cu două săptămâni și considerat de toată presa internațională drept o capitulare a Ucrainei, s-a afirmat că planul de pace ruso-ucrainean s-ar fi inspirat dintr-un document redactat de Rusia și prezentat administrației Trump în octombrie, conform declarațiilor făcute pentru Reuters de trei surse apropiate negocierilor.

Strategia rușilor a fost să găsească o cale prin care documentul rusesc să devină „american”.

Informațiile Reuters vin în paralel cu publicarea de către Bloomberg a stenogramei unei convorbiri din 14 octombrie, dintre Yuri Ușakov, un consilier de rang înalt de la Kremlin și Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump. Potrivit transcriptului, Witkoff îl sfătuia pe Ușakov cum ar trebui să discute Vladimir Putin cu Donald Trump pentru a-l convinge pe președintele SUA să accepte planul rusesc.

Conform așa-zisului plan de pace propus de SUA, Ucraina trebuia să cedeze teritorii, să-și limiteze drastic armata și să renunțe la aderarea la NATO. Zelensky ar fi trebuit să accepte planul lui Trump, în termen de o săptămână, în caz contrar SUA ar fi suspendat transferul de informații și ar fi limitat asistență militară.

În același timp Kremlinul a amplificat dezinformarea. Vladimir Putin declara că Moscova a primit o copie a planului de pace propus de SUA, care a fost „modernizat” după întâlnirea lui cu Trump în Alaska, în luna august, sugerând încă o dată că documentul ar fi de fapt american și nu rusesc.

Planul inițial s-a schimbat în cadrul întâlnirilor de la Geneva din 23-24 noiembrie, delegația americană condusă de secretarul de Stat Mark Rubio acceptând să elimine sau să modifice unele dintre cele mai pro-rusești părți ale planului.

