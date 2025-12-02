„Orașul celor 1000 de izvoare”, cu remedii pentru trup şi suflet. Nou episod „Exclusiv în România”, la TVR 1

Informații și povești tămăduitoare pentru trup și pentru suflet vom descoperi alături de Cristian Tabără în judeţul Covasna. Duminică, 7 decembrie, ora 17.00, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1.

„Rareori se întâmplă ca, la o distanță de vreo jumătate de oră unul de celălalt, să descoperi nu mai puțin de trei obiective cu valoare de unicat. Și asta chiar se petrece în județul Covasna, unde vă invităm la drum duminică, 7 decembrie, împreună cu noi”, ne invită Cristian Tabără să urmărim o nouă călătorie marca „Exclusiv în România”. Ca de obicei, întâlnirile cu echipa „Exclusiv în România” sunt la TVR 1, duminică, de la ora 17.00.

În „orașul celor 1000 de izvoare” - stațiunea Covasna, vom vedea cea mai mare mofetă din lume şi vom afla lucruri puțin cunoascute despre beneficiile spectaculoase ale apelor minerale și mofetelor din zonă, dar și despre prudența cu care trebuie întrebuințate cele din urmă.

Apoi, la Ghelința, împreună cu călătorii „Exclusiv în România” vizităm biserica romano-catolică „Sfântul Emeric”, inclusă în patrimoniul UNESCO. Frescele bisericii au făcut-o cunoscută peste hotare.

Nu departe, la Zagon, vom afla povestea tragică a primului autor de proză beletristică din literatura maghiară, chiar la conacul unde s-a născut, devenit Centrul Cultural „Mikes Kelemen”.

„Tot un unicat vom găsi, călătorind ceva mai departe în județ, prin pădurile de miere și rugină ale toamnei. La Ozunca – Băi suntem invitaţi să participăm la un adevărat atelier – școală, pentru a învăța cum se produce brânza Cheddar din lapte crud, singura de acest fel din România. Dar, pentru asta va trebui, mai întâi, să trecem de o probă inedită: să ne împrietenim cu... vacile!”, ne-a povestit Cristina Madgearu, reporterul de serviciu al ediţiei.

Pe scurt, avem toate motivele să nu ratăm „Exclusiv în România”, o ediţie la care realizatorii ne așteptă cu informații și povești tămăduitoare pentru trup și pentru suflet.

Producător: Marin Găbunean

Prezintă: Cristian Tabără

foto: capturi emisie „Exclusiv în România”, TVR 1