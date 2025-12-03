loader
Foto

Galerie foto

OMUL ANULUI 2025 - Retrospectiva

publicat: Luni, 01 Decembrie 2025

RECOMANDARI  TVR1 

Pe 1 decembrie de la ora 22.00, pe TVR1, îi veți afla pe cei 10 finaliști!

 

Pe 1 decembrie de la ora 22.00, pe TVR1, este programată emisiunea retrospectivă a campaniei OMUL ANULUI 2025. După 10 săptămâni în care am descoperit 20 de oameni-lumină, în această ediție specială, de 1 Decembrie, veți afla numele celor 10 eroi care merg mai departe în gala finală „Omul Anului 2025”;. Peste 70.000 de voturi unice au fost înregistrate în sistemul de vot desfășurat pe pagina www.omulanului.tvr.ro , departajându-se astfel 5 propuneri, iar încă 5 eroi sunt aleși de juriul campaniei, format din: ADELINA TONCEAN (Fondatoarea Asociației „Blondie”, CARMEN USCATU (Co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”;, inițiatoarea proiectului „Noi Facem Un Spital”), DORU TODORUȚ (artist, ambasador „HOSPICE- Casa Speranței”), ALEX GĂVAN (Fondatorul platformei „ÎMPREUNĂ PENTRU CENTURA VERDE” și al proiectului „ASPRETELE TRĂIEȘTE”), ADELIN PETRIȘOR (jurnalist TVR, corespondentul de război al celor mai importante televiziuni din România).

După anunțarea celor 10 finaliști, aceștia pot fi votați în următoarele două săptămâni, până în data de 15 decembrie. Liniile de vot vor fi deschise după anunțarea finaliștilor, iar regulamentul de vot poate fi accesat tot pe pagina campaniei: omulanului.tvr.ro

Trei personalități s-au alăturat acestei ediții retrospective a campaniei OMUL ANULUI. Primul dintre invitați este CLAUDIA NICOLAE. Jurnalist cu o reputație excelentă, este de peste 7 ani Director General AGERPRES. Cel de-al doilea este MARIA ȚOGHINĂ, cadru didactic asociat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, realizator si producător al emisiunii „Serviciul de Noapte” la Radio Romania Actualități, fost Preşedinte director general al Societăţii Române de Radiodifuziune. Ultimul, dar nu cel din urmă invitat este CĂTĂLIN STRIBLEA, jurnalistul a cărui voce răsună în eter de luni până vineri la Europa FM în cadrul emisiunii „România în direct, una dintre cele mai ascultate producții radiofonice, în care românii se fac auziți!

Așa cum v-ați obișnuit, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci sunt gazdele emisiunii speciale retrospective OMUL ANULUI 2025.

Este cel de-al treilea ani in care jurnaliștii TVR din întreaga țară și-au unit forțele pentru a prezenta cele mai interesante portrete ale oamenilor-lumină care veghează asupra comunităților în care trăiesc. De data aceasta STELIANA ORĂȘANU, MANUELA RUS ALDEA, CĂTĂLIN APOSTOL, CODRUȚA ANGHELESCU, OANA DANCIU, RALUCA AFTENE, DANIEL GEORGESCU, RALUCA ROGOJINĂ, DELIA APOSTOL, IOANA ACHIM SURUGIU, MĂDĂLINA VLĂSCEANU, SIMONA BOANTA și VLAD TODORAN sunt jurnaliștii care au descoperit cei 20 de eroi ai campaniei OMUL ANULUI 2025. Pentru această ediție specială, ei au transmis mesaje din Iași, Cluj, Târgu Mureș, Timișoara, Craiova, București. Poveștile lor sunt disponibile pe pagina www.omulanului.tvr.ro. Acolo găsiți reportajele despre:

1.       SEBASTIAN ONAC – „GRAME DE VIAȚĂ;

2.       GELU NICHIȚEL – „ÎNGERUL OAMENILOR INVIZIBILI;

3.       MUGUR POP - „TERAPEUTUL ÎNCREDERII;

4.       LUCIAN STAMATE – „EROU ÎN UNIFORMĂ;

5.       DANIEL CÂȘLARIU - „OMUL CARE RIDICĂ OAMENI;

6.       OVIDIU ROȘU - „DOCTORUL ANIMALELOR SĂLBATICE;

7.       SARA TURETTA – „URME DE BUCURIE;

8.       DAVID STESCU – „UNIȚI, FERICIȚI ȘI CĂLĂTORI;

9.       DANI CEK – "ARIPI PE PĂMÂNT"

10.      TAGELDIN HISHAM – „MEDIC LA SAT;

11.      NICOLETA BOGOȘ - „PROFESOARA FAPTELOR BUNE;

12.      GEORGIANA ENACHE-LEONTE ȘI CĂTĂLIN LEONTE - „ÎMPREUNĂ PENTRU VIAȚĂ!;

13.      EUGEN VAIDA - „PĂLĂRIE ȘI BOCANCI PENTRU MONUMENTE;

14.      GHEORGHE TACHE – „ȘANSĂ PENTRU O NOUĂ VIAȚĂ;

15.      CĂTĂLINA SURCEL - „VOCEA CARE SALVEAZĂ VIEȚI;

16.      MIHAI BADEA - „VALURI PENTRU SPERANȚĂ;

17.      DORICA DAN - „PUTEREA UNEI MAME SCHIMBĂ DESTINE;

18.      SORA EMILIA - „UN MIRACOL ÎN FIECARE ZI;

19.      CARMEN ION - „PROFESOARA CĂRȚILOR CARE SE VĂD;

20.      MIHAI CLAUDIU MOLDOVAN - „SALVATOR DE PATRIMONIU BĂNĂȚEAN;

În această ediție Grupul MELORITM de la Palatul Copiilor din București, coordonat de prof. Elena Nicolai, va oferi un spectacol extraordinar, realizat special pentru Ziua de 1 Decembrie, iar CRISTIANA-SOFIA DAMIAN, vocea de aur care a câștigat inimile publicului și voturile juriului la Festivalul Mamaia 2025, va cânta în premieră două dintre creațiile sale! Nu ratați această întâlnire!

Reluarea emisiunii va fi sâmbătă, 6 decembrie, de la 14.30. În această seară emisiunea mai poate fi urmărită și pe TVR Internațional, de la 22.30 (cu reluare mâine, de la 09.50), dar și pe TVR Moldova, de la 22.35.

Vă reamintim că la finalul emisiunii îi veți afla pe cei 10 care s-au calificat în Gala Finală și pe care veți putea să îi votați în perioada urmăroare, până pe 15 decembrie. Votul vostru și al juriului va stabili cine pleacă acasă cu Trofeul Omul Anului 2025!

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Originile controversatului plan de pace ruso-ucrainean, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR.RO 

Originile controversatului plan de pace ruso-ucrainean, la „Breaking Fake News”

Vineri, 5 decembrie, de la ora 18:45, moderatorul Marian Voicu ne invită la o nouă ediție a emisiunii „Breaking Fake Newa”, la TVR 1. Tema ...

Premieră la „Istorii ascunse”, TVR 1: Povestea fascinantă a lui „Ion de la Anina”, cel mai bătrân european

  PROMO     TVR1 

Premieră la „Istorii ascunse”, TVR 1: Povestea fascinantă a lui „Ion de la Anina”, cel mai bătrân european

Nu a mai văzut nimeni vreodată imagini și nici nu s-a mai povestit la televiziune despre Ion de la Anina, unul dintre cei mai vechi oameni ...

Capcana volumului: Acumularea de informații nu înseamnă înțelegere reală

  TVRINFO     TVRINFO 

Capcana volumului: Acumularea de informații nu înseamnă înțelegere reală

În multe situații de viață funcționăm după legi pe care nu le cunoaștem și în spatele multor comportamente ale noastre stau efecte psihologice pe ...

Costin Deşliu: „Îmi place energia live-ului, adrenalina unei transmisiuni și întâlnirea cu oamenii din sport”

  VEDETE     TVRSPORT   TVRINFO 

Costin Deşliu: „Îmi place energia live-ului, adrenalina unei transmisiuni și întâlnirea cu oamenii din sport”

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și emoție, dăruire și poveste, Costin Deşliu reușește să fie mai mult decât un simplu ...

Cupluri aparte, provocări, emoții și amintiri la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Cupluri aparte, provocări, emoții și amintiri la “Drag de România mea!”

Multe surprize şi momente speciale la TVR2, sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00, într-o nouă gală a emisiunii “Drag de România mea!”.

TVR CULTURAL la Gaudeamus 2025: Ediții speciale și transmisiuni live de la cel mai important Târg de Carte al sfârșitului de an

  PROMO     TVRCULTURAL 

TVR CULTURAL la Gaudeamus 2025: Ediții speciale și transmisiuni live de la cel mai important Târg de Carte al sfârșitului de an

Televiziunea Română, prin intermediul TVR Cultural, continuă tradiția participării active la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2025, ...

În direct la TVR SPORT: Campionatele Europene de Inot în bazin scurt din Polonia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

În direct la TVR SPORT: Campionatele Europene de Inot în bazin scurt din Polonia

Peste 500 de sportivi din 46 de țări participă la ediţia cu numărul 23 a competiţiei care se desfăşoară la Lublin, Polonia. Denis Popescu, ...

După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

Competiția ajunge la un nou nivel! Cristinel Anton, concurentul care a făcut istorie în cel de-al 15-lea sezon al emisiunii „Câștigă România!”, ...

„Acasă” - povestea familiei care a trăit 20 de ani în Delta Văcărești, în premieră la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Acasă” - povestea familiei care a trăit 20 de ani în Delta Văcărești, în premieră la TVR Cultural

Despre trecerea de la traiul în mijlocul naturii la cel urban, despre definirea propriei identități și găsirea unui „acasă”, situaţia emoţionantă ...

Ecosisteme în reconstrucţie: „Arhitecții naturii” - un film despre revenirea speciilor-cheie în habitatul natual, în premieră la TVR 1

  FILM     TVR1 

Ecosisteme în reconstrucţie: „Arhitecții naturii” - un film despre revenirea speciilor-cheie în habitatul natual, în premieră la TVR 1

Povestea spectaculoasă a reîntoarcerii zimbrilor și castorilor în Munții Făgăraș – un habitat din care aceste specii dispăruseră acum două secole ...

„Orașul celor 1000 de izvoare”, cu remedii pentru trup şi suflet. Nou episod „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Orașul celor 1000 de izvoare”, cu remedii pentru trup şi suflet. Nou episod „Exclusiv în România”, la TVR 1

Informații și povești tămăduitoare pentru trup și pentru suflet vom descoperi alături de Cristian Tabără în judeţul Covasna. Duminică, 7 ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Cap Compas": Trasee între timp și gust

Descoperă Bulgaria dincolo de ghiduri și trasee grăbite — acolo unde istoria, credința și gustul se întâlnesc. De la Cetatea lui Asan, măreață ...

OMUL ANULUI 2025 - Retrospectiva

  RECOMANDARI     TVR1 

OMUL ANULUI 2025 - Retrospectiva

Pe 1 decembrie de la ora 22.00, pe TVR1, îi veți afla pe cei 10 finaliști!

Un vin franţuzesc şi un parfum fin, perfecte pentru o seară de miercuri. Marsilia – istorie şi avangardism, la „Hai-Hui... cu Marina”

  PROMO     TVR2 

Un vin franţuzesc şi un parfum fin, perfecte pentru o seară de miercuri. Marsilia – istorie şi avangardism, la „Hai-Hui... cu Marina”

Cu siguranţă, este unul dintre cele mai cosmopolite oraşe din Franţa. Mulţi îl consideră cel mai frumos. Îi descoperim atracţiile alături de ...

Epuizarea antrenorilor nu vine de la scorul final

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Epuizarea antrenorilor nu vine de la scorul final

Statutul de antrenor de performanță, deși adesea glorificat, este, de fapt, unul dintre cele mai dificile și mai puțin confortabile din sport.

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate