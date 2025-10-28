ONU: Umanitatea a ratat ținta climatică de 1,5°C

Într-o declarație de mare impact, Secretarul General al ONU, António Guterres, a transmis lumii un avertisment fără precedent: omenirea a eșuat în a limita încălzirea globală la pragul critic de 1,5°C stabilit prin Acordul de la Paris. Într-un interviu exclusiv acordat publicației The Guardian și organizației media amazoniene Sumaúma, Guterres a recunoscut că depășirea acestei limite este acum „inevitabilă” și va avea „consecințe devastatoare”

Înaintea Summitului Climatic COP30 de luna viitoare, care va avea loc în Belém, chiar în inima Amazonului, Guterres a chemat liderii mondiali la o reorientare imediată a priorităților. Secretarul General a subliniat că ne aflăm într-un moment de recunoaștere a eșecului. Deși ultimii zece ani au fost cei mai călduroși înregistrați, acțiunile guvernelor au fost dramatic insuficiente.

„Adevărul este că nu am reușit să evităm o depășire a pragului de 1,5°C în următorii câțiva ani. Iar depășirea acestui prag are consecințe devastatoare,” a declarat Guterres.

El a avertizat că cea mai mare amenințare o reprezintă atingerea unor „puncte critice” catastrofale: fenomene ireversibile în sisteme vitale precum Amazonul, Arctica și recifele de corali.

Miza principală la COP30 este scurtarea și diminuarea intensității acestei depășiri de temperatură. Guterres a subliniat, oferind un exemplu șocant, că nu trebuie să permitem transformarea Amazonului într-o savană, un „risc real” dacă nu se reduce dramatic emisiile de carbon cât mai curând posibil. Guterres a criticat lipsa de angajament a națiunilor. Doar 62 din cele 197 de țări și-au depus planurile de acțiune climatică (NDC-uri) conform Acordului de la Paris. Aceste planuri prevăd, în ansamblu, o reducere estimată a emisiilor de doar 10%. Pentru a menține limita de 1,5°C, ar fi fost necesară o reducere de 60%.

Această discrepanță confirmă că depășirea pragului de 1,5°C este inevitabilă, cel puțin temporar. Secretarul General a acuzat în mod direct că această lipsă de ambiție este influențată de interesele corporatiste. El a cerut ca la conferințele COP, vocile societății civile, în special cele ale comunităților indigene, să aibă o influență mult mai mare decât cele ale lobby-iștilor.

„Știm cu toții ce își doresc lobbyiștii,” a spus el tranșant. „Să-și crească profiturile, iar prețul este plătit de întreaga omenire.”

În ceea ce a fost prima dată când Secretarul General al ONU a acordat un interviu exclusiv unui jurnalist dintr-o comunitate indigenă (Wajã Xipai de la Sumaúma), Guterres a insistat asupra rolului esențial al popoarelor indigene.

„Este fundamental să investim în cei care sunt cei mai buni gardieni ai naturii. Iar cei mai buni gardieni ai naturii sunt tocmai comunitățile indigene,” a subliniat Guterres. El a adăugat că liderii politici ar trebui să învețe de la popoarele indigene despre o relație armonioasă cu natura, necesară pentru a depăși preocupările economice cotidiene.

Brazilia, gazda COP30, își propune să lanseze inițiativa Tropical Forests Forever Facility pentru a strânge 125 de miliarde de dolari destinate protejării pădurilor existente, din care o cincime va merge direct către comunitățile indigene.

Guterres a încheiat argumentând că tranziția de la combustibilii fosili nu este doar o cerință morală, ci o chestiune de interes economic propriu. El a afirmat că era combustibililor fosili se apropie de sfârșit datorită „revoluției energiilor regenerabile”. De altfel, va fi imposibil din punct de vedere economic și climatic să fie folosite toate rezervele de petrol și gaz deja descoperite. Referitor la decizia guvernului brazilian de a aproba explorarea petrolului lângă Amazon, Guterres a declarat că nu a discutat încă subiectul cu președintele Lula da Silva, dar va profita de COP30 pentru a o face.

Dezamăgit că nu s-a concentrat mai devreme asupra climei în timpul mandatului său de nouă ani, Guterres a promis că „nu va renunța niciodată” la angajamentul său de a proteja „cea mai prețioasă comoară pe care o avem: mama natură.”

