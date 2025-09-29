Moldova alege Europa: Partidul Maiei Sandu câștigă majoritatea parlamentară

TVRINFO

Republica Moldova a votat pentru continuitate pe drumul european. Alegerile parlamentare desfășurate duminică au oferit un rezultat clar: Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS), formațiunea prezidențială pro-europeană condusă de Maia Sandu, a obținut peste 50% din voturi, potrivit datelor preliminare oferite de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău.

După centralizarea a peste 99,6% dintre procesele-verbale, PAS se conturează ca forța dominantă în viitorul legislativ, cu aproximativ 787.000 de voturi, ceea ce s-ar traduce în 55 de mandate parlamentare din totalul de 101 – suficient pentru a guverna singur. Este o reconfirmare a încrederii pe care cetățenii Republicii Moldova o acordă parcursului european și reformelor inițiate de actuala conducere. Față de alegerile din 2021, PAS a câștigat peste 10.000 de voturi în plus – o creștere simbolică, dar semnificativă, într-un climat politic și social marcat de provocări.

Prezența la urne a fost de peste 52%, un nivel considerat bun de observatori, având în vedere contextul social-economic. Implicarea diasporei a fost una remarcabilă: cetățenii moldoveni din afara granițelor au votat masiv în favoarea PAS, în proporție de peste 78%, susținând continuarea procesului de reformă și apropierea Republicii Moldova de valorile și instituțiile Uniunii Europene.

Cu majoritate parlamentară, PAS are acum toate pârghiile necesare pentru a accelera reformele interne și negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană – o direcție strategică susținută inclusiv la nivel internațional.

Victoria clară a pro-europenilor marchează un nou moment de cotitură pentru vecinii de peste Prut și transmite un semnal puternic în regiune, în favoarea democrației, a statului de drept și a stabilității.

Comisia Electorală Centrală continuă numărarea voturilor, iar rezultatele finale sunt așteptate în curând. Până atunci, direcția aleasă de cetățeni este limpede: Republica Moldova își dorește să rămână pe drumul european.

