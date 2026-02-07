loader
Breaking Fake News TVR 1: Ce ne-ar putea aștepta într-o lume multipolară?

publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026

Jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său – Camil Pârvu, conf. univ. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, ne explică, în noua ediţie “Breaking Fake News” de ce unii lideri ai lumii vorbesc tot mai mult despre o lume multipolară. Vineri, 6 februarie, ora 18.45, la TVR 1.

 

La TVR 1, Marian Voicu ne propune, în noua ediţie a emisiunii care ne ajută să discernem între falsuri şi informaţii verificate, să începem cu un subiect de mare actualitate: Lumea multipolară de mâine. În rubrica „Povestea săptămânii”, Marian Voicu stă de vorbă, pornind de la tema amintită, cu Camil Pârvu, conf. univ. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București. Unii lideri ai lumii vorbesc tot mai mult despre o lume multipolară, care ar trebui să aducă pacea și prosperitatea cetățenilor lumii. În statele pe care le conduc însă unii dintre promotorii lumii multipolare, libertățile civile și drepturile omului sunt restrânse sau încălcate. Ce ne-ar putea aștepta într-o lume multipolară? Aflăm răspunsuri vineri, 6 februarie, de la ora 18.45, la “Breaking Fake News”.

Încurajată de loviturile date sistemului energetic ucrainean în plină iarnă şi de atitudinea binevoitoare a preşedintelui Trump faţă de Putin, propagandiştii Kremlinului nu exclud crearea unei alianţe neverosimile până acum între Rusia şi Statele Unite. Între timp, suporterii mişcării americane MAGA se folosesc de falsuri online pentru a discredita postum recentele victime ale agenţilor anti-imigraţie din Minneapolis. Mai multe despre propaganda lui Putin care prevestește o alianță Rusia-SUA, în „Revista presei fake”, cu Horia Grușcă.

Senatul României a adoptat, în decembrie anul trecut, un proiect de lege potrivit căruia medicilor care răspandesc dezinformări sau promovează tratamente medicale care nu au nici un fundament științific li se va putea retrage dreptul de a mai practica profesia. Modificările au generat o serie de dezinformări pe rețelele de socializare. Proiectul se află în dezbatere la Camera Deputaților, care este camera decizională. Totul despre Legea pentru medicii conspiraționiști, la „Dezinformarea săptămânii”, cu Tatiana Țarfulea.

În rubrica „Istoria și istoriile sale”, Gabriela Avram ne îndreaptă atenţia către S.U.A. și dreptul de a purta armă. În Statele Unite ale Americii membrii armatei poartă arme, polițiștii poartă arme, cetățenii poartă arme. Legea permite. Cu arma, cetățeanul se poate apăra, dacă este în pericol, dar poate apăra și statul.

După ce au sondat abisul interentului rusesc, Zaiafet și Geminschi au aflat că fizica e o minciună și biologia o conspirație. Cum e iarna rusească, varianta TikTok, aflăm de la „Spărgătorii de fake news”, Horia Sârghi și Mihai Geamănu.

Trăim vremuri în care informaţiile se răspândesc mai rapid ca niciodată, iar goana după senzaţional determină propagarea unor ştiri mai mult decât absurde. Ce e adevărat şi ce e fals? Cum cernem informaţiile, astfel încât să nu ne lăsăm înşelaţi? Întrebări pe care ni le punem în fiecare zi primesc răspunsuri pertinente la „Breaking Fake News”, în fiecare vineri, de la ora 18.45, la TVR 1.

