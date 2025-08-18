loader
Foto

Galerie foto

Ediție specială "Info Etnic": Povestea de viață a slovacilor din județul Bihor

publicat: Luni, 18 August 2025

TVRINFO

Comuna Șinteu, cunoscută ca Nova Huta în slovacă, este situată în județul Bihor, în nord-vestul României. Acest loc, bogat în istorie și tradiții slovace, găzduiește Muzeul Sticlei, un simbol al moștenirii sale. Urmărim o ediție specială "Info Etnic", duminică, 24 august, de la ora 11:00, la TVR INFO și TVR+.

 

Dr. Adriana Furikova, etnolog, și Miroslav Iabloncsik, consul general onorific al Republicii Slovace la Salonta, ne ghidează într-o călătorie virtuală prin istoria și tradițiile acestei așezări.
.

.
Până în preajma Primului Război Mondial, aproximativ 20.000 de slovaci trăiau în zonă. Aceștia au migrat înspre și dinspre Huta, atrași inițial de oportunitățile oferite de prima fabrică de sticlă din România, fondată aici datorită abundenței de piatră de siliciu.
.
(w882) infoetnicFabrica a fost înființată pe domeniul Șinteului de către grofii Bethenny, Bárányi și Bánffy, care aveau nevoie de forță de muncă. Slovacii, venind pe jos din fosta Cehoslovacie, au găsit aici lemn de calitate, folosit pentru construcția capitalelor Austro-Ungare, și rădăcini de copaci, necesare pentru topirea sticlei.
.
Viața nu a fost ușoară, cu lipsa infrastructurii și a condițiilor decente de trai, determinând mulți slovaci să emigreze, inclusiv în America și Brazilia. Cu toate acestea, unii s-au reîntors, iar descendenții lor, prin rezistența și eforturile lor, au contribuit la la dezvoltarea comunității și la exploatarea resurselor naturale.
.
Astăzi, Șinteu atrage vizitatori dornici să descopere cultura slovacă și istoria Muzeului Sticlei, un simbol al originii și identității acestei comunități.
.
.
Alte subiecte ale ediției:
.
Mădăras, un colț de lume unde etnicii slovaci își respectă tradițiile și își păstrează identitatea.
.
(w882) infoetnic.
- Biserica Sfântul Ladislau din Cetatea Oradei, pentru că prezentul fără istorie nu are identitate.
.
(w882) info etnic
.
***
.
La „Info Etnic”, vorbim săptămânal despre actualitatea tuturor celor 20 de etnii din România. Jurnaliştii Teodora Drăgoi şi Borislav Velimirovici comentează şi discută echilibrat noutăţile etnice din România.
.
Moderator Teodora Drăgoi
Producător Boris Velimirovici
.
Premieră
.

"Info Etnic", duminică, 24 august, de la ora 11:00, la TVR INFO și TVR+

.

Tag-uri: Bihor, Boris Velimirovici, minorități, muzeul sticlei, slovaci, Teodora Dragoi, TVR INFO

Logo

18 August, 14:52

200 de ecologiști, printre care și Greta Thunberg, au blocat principala rafinărie din Norvegia

18 August, 14:30

Magistrații, nemulțumiți după întâlnirea cu premierul Bolojan: “Discuția a avut un singur scop: să se bifeze”

18 August, 14:09

Sorin Grindeanu: Guvernul nu are de luat măsuri simple, unele sunt dureroase, dar această coaliție merge înainte. E absolut necesar să adoptăm urgent pachetul de eliminare a privilegiilor

18 August, 13:20

Rată de promovare de 28,4% la a doua sesiune de bacalaureat

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR Cultural sărbătorește Ziua lui George Enescu – 19 august

TVR Cultural sărbătorește Ziua lui George Enescu – 19 august

publicat: Luni, 18 August 2025

Pe 19 august, de ziua de naștere a celui care rămâne cel mai important muzician român și unul dintre marii compozitori ai lumii, TVR Cultural ...

Dacă Clujul are UNTOLD, Sighişoara are PROETNICA

Dacă Clujul are UNTOLD, Sighişoara are PROETNICA

publicat: Luni, 18 August 2025

Pregătește-te pentru un festival cum nu-i altul! În perioada 27 - 31 august, ProEtnica transformă din nou Sighișoara într-o adevărată capitală a ...

Cristina Uruc, directoarea Festivalului „Enescu”: Timp de 29 de zile, România respiră muzica lui Enescu

Cristina Uruc, directoarea Festivalului „Enescu”: Timp de 29 de zile, România respiră muzica lui Enescu

publicat: Luni, 18 August 2025

„Oedipe”, pusă în scenă la Opera Națională București, în regia lui Stefano Poda, și „Daphnis și Chloé” (Ravel), interpretată de Orchestra ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate