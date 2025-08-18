Ediție specială "Info Etnic": Povestea de viață a slovacilor din județul Bihor

Comuna Șinteu, cunoscută ca Nova Huta în slovacă, este situată în județul Bihor, în nord-vestul României. Acest loc, bogat în istorie și tradiții slovace, găzduiește Muzeul Sticlei, un simbol al moștenirii sale. Urmărim o ediție specială "Info Etnic", duminică, 24 august, de la ora 11:00, la TVR INFO și TVR+.
Dr. Adriana Furikova, etnolog, și Miroslav Iabloncsik, consul general onorific al Republicii Slovace la Salonta, ne ghidează într-o călătorie virtuală prin istoria și tradițiile acestei așezări.
.
Până în preajma Primului Război Mondial, aproximativ 20.000 de slovaci trăiau în zonă. Aceștia au migrat înspre și dinspre Huta, atrași inițial de oportunitățile oferite de prima fabrică de sticlă din România, fondată aici datorită abundenței de piatră de siliciu.
.
Fabrica a fost înființată pe domeniul Șinteului de către grofii Bethenny, Bárányi și Bánffy, care aveau nevoie de forță de muncă. Slovacii, venind pe jos din fosta Cehoslovacie, au găsit aici lemn de calitate, folosit pentru construcția capitalelor Austro-Ungare, și rădăcini de copaci, necesare pentru topirea sticlei.
.
.
Alte subiecte ale ediției:
- Mădăras, un colț de lume unde etnicii slovaci își respectă tradițiile și își păstrează identitatea.
.
.
.
***
.
.
.
.
"Info Etnic", duminică, 24 august, de la ora 11:00, la TVR INFO și TVR+
.