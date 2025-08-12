Inflația anuală ajunge la 7,8%

TVRINFO

Rata anuală a inflației în România a fost de 7,8% în iulie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024, arată datele Institutului Național de Statistică. Față de iunie 2025, prețurile de consum au crescut cu 2,68%, iar inflația cumulată de la începutul anului este de 5,8%.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi a aprobat, în şedinţa de politică monetară de vineri, şi Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.

