Când clasicul întâlnește jazz-ul: seară specială de Crăciun la TVR Cultural

RECOMANDARI TVRCULTURAL

TVR Cultural transformă Ajunul Crăciunului într-o celebrare a muzicii, alături de Teodora Brody & Violoncellissimo.

Miercuri, 24 decembrie, de la ora 19:30, telespectatorii pot urmări concertul Teodora Brody & Violoncellissimo, alături de pianistul Cătălin Răducanu, într-un recital cameral unic înregistrat la Ateneul Român – un recital cameral îndrăzneț, „From Mozart to Django Reinhardt”, care traversează granițele dintre clasic și jazz manouche, în aranjamente semnate de Teodora Brody și orchestrații realizate de tânărul compozitor Andrei Petrache.

O întâlnire rară între lumi sonore diferite, acest recital devine o celebrare a libertății artistice și a bucuriei de a descoperi muzica dincolo de granițe, Teodora Brody și Violoncellissimo, alături de pianistul Cătălin Răducanu, într-un recital cameral unic la TVR Cultural.

Din program:

* Mozart Medley: Almost 40 - Alla Mozart - Eine grosse Nachtmusik - Finale

Maceo Pinkard, Doris Tauber & William Tracey Them There Eyes

George Enescu Doina

Pablo Casals Song of the Birds

* Beethoven Reimagined: The Night - The Day

Fats Waller Honeysuckle Rose

Viziune și aranjamente muzicale: Teodora Brody

Aranjamente și orchestrații: Andrei Petrache

Versuri: Teodora Brody.