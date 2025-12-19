Când clasicul întâlnește jazz-ul: seară specială de Crăciun la TVR Cultural

TVR Cultural transformă Ajunul Crăciunului într-o celebrare a muzicii, alături de Teodora Brody & Violoncellissimo.
Miercuri, 24 decembrie, de la ora 19:30, telespectatorii pot urmări concertul Teodora Brody & Violoncellissimo, alături de pianistul Cătălin Răducanu, într-un recital cameral unic înregistrat la Ateneul Român – un recital cameral îndrăzneț, „From Mozart to Django Reinhardt”, care traversează granițele dintre clasic și jazz manouche, în aranjamente semnate de Teodora Brody și orchestrații realizate de tânărul compozitor Andrei Petrache.
O întâlnire rară între lumi sonore diferite, acest recital devine o celebrare a libertății artistice și a bucuriei de a descoperi muzica dincolo de granițe, Teodora Brody și Violoncellissimo, alături de pianistul Cătălin Răducanu, într-un recital cameral unic la TVR Cultural.
Din program:
* Mozart Medley: Almost 40 - Alla Mozart - Eine grosse Nachtmusik - Finale
Maceo Pinkard, Doris Tauber & William Tracey Them There Eyes
George Enescu Doina
Pablo Casals Song of the Birds
* Beethoven Reimagined: The Night - The Day
Fats Waller Honeysuckle Rose
Viziune și aranjamente muzicale: Teodora Brody
Aranjamente și orchestrații: Andrei Petrache
Versuri: Teodora Brody.