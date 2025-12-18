Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

PROMO TVR1

O seară-eveniment dedicată uneia dintre cele mai iubite artiste ale folclorului românesc, joi, 25 decembrie, de la ora 21:00.

Ediția specială de Crăciun a emisiunii „Petrecere... cu cântec” este dedicată aniversării a 60 de ani de carieră ai Irinei Loghin, una dintre cele mai longevive și îndrăgite voci ale folclorului românesc.

Irina Loghin a traversat cu grație două epoci istorice – perioada comunistă și anii de după Revoluția din 1989 – reușind să rămână constant în topul preferințelor publicului. De-a lungul deceniilor, artista s-a impus nu doar prin vocea inconfundabilă, ci și printr-o legătură profundă cu publicul său, care a făcut-o una dintre cele mai iubite interprete din România.

În această ediție aniversară, difuzată joi, 25 decembrie, de la ora 21:00, la TVR 1, Irina Loghin va fi înconjurată de artiști apropiați sufletului său: Maria Dragomiroiu, Daniela Condurache, prietena ei de-o viață, și Gelu Voicu, artist pe care îl apreciază în mod deosebit. Alături de ei, vor urca pe scenă și trei tineri interpreți pe care Irina Loghin îi iubește încă de la debutul lor și pe care și i-a dorit în mod special în emisiune: Zorina Bălan, Oana Font și Ilie Caraș.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de prezența Orchestrei „Lăutarii” din Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Botgros, alături de care Irina Loghin colaborează de peste 35 de ani.

De-a lungul carierei sale, Irina Loghin a stabilit recorduri impresionante, fiind printre puținii artiști români care au concertat peste hotare în perioada comunistă și singura artistă care a vândut o casetă în peste 800.000 de exemplare în doar două zile, un succes fără precedent la acea vreme. Încasările au depășit veniturile realizate în trei luni de una dintre cele mai mari fabrici ale epocii, „Republica”.

Ediția de Crăciun aduce și un moment cu totul special: Irina Loghin va fi prezentă în platou alături de întreaga sa familie – fiica, fiul și nepoțica sa, Ana. Fiul artistei, care nu a apărut niciodată public, dar prezent într-un tablou în exclusivitate la TVR.

Programul va trece în revistă cele mai îndrăgite cântece din repertoriul Irinei Loghin, dar va surprinde și prin momente de divertisment inedite. Publicul o va descoperi pe artistă interpretând melodii din alte genuri muzicale, de la Bosquito la Bamboreea, într-o ipostază artistică complet diferită, cu o imagine total schimbată. Plină de energie, Irina Loghin demonstrează că disciplina și grija pentru sănătate pot fi cheia unei vieți trăite frumos și îndelungat.

Revenirea la Televiziunea Română a fost, pentru artistă, o adevărată bucurie: „TVR rămâne a doua mea casă!”, a declarat Irina Loghin în cadrul emisiunii.

La rândul său, realizatoarea emisiunii, Iuliana Tudor, a vorbit cu emoție despre acest moment aniversar: „Întâlnirea cu Irina Loghin este de fiecare dată o bucurie, dar faptul că reușim să o aniversăm într-un program amplu pentru seara de Crăciun este un privilegiu pentru mine. Este prahoveancă, întreaga mea familie o iubește, iar eu am crescut cu casetele și discurile ei încă de foarte mică. În Prahova, Irina Loghin este o emblemă, așa cum este în toată România. Ca realizator, sunt fericită că am fost părtașă, de-a lungul celor 26 de ani în Televiziunea Română, la toate momentele importante din viața ei profesională și personală. Pentru toate îi mulțumesc. Este o formă de prietenie, o prețuiesc, o iubesc și îi spun «La mulți ani!», alături de toți românii.”

O ediție „Petrecere... cu cântec” de colecție, încărcată de emoție, muzică și recunoștință, dedicată unei legende vii a folclorului românesc, într-o seară de Crăciun la TVR 1.