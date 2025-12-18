loader
Foto

Galerie foto

Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

publicat: Joi, 18 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

O seară-eveniment dedicată uneia dintre cele mai iubite artiste ale folclorului românesc, joi, 25 decembrie, de la ora 21:00.

 

Ediția specială de Crăciun a emisiunii „Petrecere... cu cântec” este dedicată aniversării a 60 de ani de carieră ai Irinei Loghin, una dintre cele mai longevive și îndrăgite voci ale folclorului românesc.

Irina Loghin a traversat cu grație două epoci istorice – perioada comunistă și anii de după Revoluția din 1989 – reușind să rămână constant în topul preferințelor publicului. De-a lungul deceniilor, artista s-a impus nu doar prin vocea inconfundabilă, ci și printr-o legătură profundă cu publicul său, care a făcut-o una dintre cele mai iubite interprete din România.

(w882)

În această ediție aniversară, difuzată joi, 25 decembrie, de la ora 21:00, la TVR 1, Irina Loghin va fi înconjurată de artiști apropiați sufletului său: Maria Dragomiroiu, Daniela Condurache, prietena ei de-o viață, și Gelu Voicu, artist pe care îl apreciază în mod deosebit. Alături de ei, vor urca pe scenă și trei tineri interpreți pe care Irina Loghin îi iubește încă de la debutul lor și pe care și i-a dorit în mod special în emisiune: Zorina Bălan, Oana Font și Ilie Caraș.

(w882)

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de prezența Orchestrei „Lăutarii” din Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Botgros, alături de care Irina Loghin colaborează de peste 35 de ani.

De-a lungul carierei sale, Irina Loghin a stabilit recorduri impresionante, fiind printre puținii artiști români care au concertat peste hotare în perioada comunistă și singura artistă care a vândut o casetă în peste 800.000 de exemplare în doar două zile, un succes fără precedent la acea vreme. Încasările au depășit veniturile realizate în trei luni de una dintre cele mai mari fabrici ale epocii, „Republica”.

(w882)

Ediția de Crăciun aduce și un moment cu totul special: Irina Loghin va fi prezentă în platou alături de întreaga sa familie – fiica, fiul și nepoțica sa, Ana. Fiul artistei, care nu a apărut niciodată public, dar prezent într-un tablou în exclusivitate la TVR.

Programul va trece în revistă cele mai îndrăgite cântece din repertoriul Irinei Loghin, dar va surprinde și prin momente de divertisment inedite. Publicul o va descoperi pe artistă interpretând melodii din alte genuri muzicale, de la Bosquito la Bamboreea, într-o ipostază artistică complet diferită, cu o imagine total schimbată. Plină de energie, Irina Loghin demonstrează că disciplina și grija pentru sănătate pot fi cheia unei vieți trăite frumos și îndelungat.

Revenirea la Televiziunea Română a fost, pentru artistă, o adevărată bucurie: „TVR rămâne a doua mea casă!”, a declarat Irina Loghin în cadrul emisiunii.

(w882)

La rândul său, realizatoarea emisiunii, Iuliana Tudor, a vorbit cu emoție despre acest moment aniversar: „Întâlnirea cu Irina Loghin este de fiecare dată o bucurie, dar faptul că reușim să o aniversăm într-un program amplu pentru seara de Crăciun este un privilegiu pentru mine. Este prahoveancă, întreaga mea familie o iubește, iar eu am crescut cu casetele și discurile ei încă de foarte mică. În Prahova, Irina Loghin este o emblemă, așa cum este în toată România. Ca realizator, sunt fericită că am fost părtașă, de-a lungul celor 26 de ani în Televiziunea Română, la toate momentele importante din viața ei profesională și personală. Pentru toate îi mulțumesc. Este o formă de prietenie, o prețuiesc, o iubesc și îi spun «La mulți ani!», alături de toți românii.”

O ediție „Petrecere... cu cântec” de colecție, încărcată de emoție, muzică și recunoștință, dedicată unei legende vii a folclorului românesc, într-o seară de Crăciun la TVR 1.

Tag-uri: Daniela Condurache, Gelu Voicu, Ilie Caras, Irina Loghin, Iuliana Tudor, Maria Dragomiroiu, Oana Font, Petrecere... cu cântec, TVR 1, Zorina Balan

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

O seară-eveniment dedicată uneia dintre cele mai iubite artiste ale folclorului românesc, joi, 25 decembrie, de la ora 21:00.

Teologul Gheorghe Remete, la

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Teologul Gheorghe Remete, la "DIALOGURI ACADEMICE" cu Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române

TVR Cultural şi Academia Română intră în "Dialoguri Academice" duminică, 21 decembrie 2025, ora 13:00, cu teologul şi scriitorul GHEORGHE ...

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

"Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de neuitare

Duminică, 21 decembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, Doru Ionescu vă propune o ediție specială "Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de ...

Parlamentul European: Mobilitate totală pentru a descuraja orice agresiune externă

  TVRINFO     TVRINFO 

Parlamentul European: Mobilitate totală pentru a descuraja orice agresiune externă

Parlamentul European a adoptat miercuri, 17 decembrie, o rezoluție care promite să schimbe radical modul în care trupele și echipamentele de ...

„TVR a fost primul meu pas în televiziune” – Nico, invitată la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

„TVR a fost primul meu pas în televiziune” – Nico, invitată la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”

Energie, forță și pasiune sunt ingredientele cu care Nico urcă pe scena Televiziunii Române în noaptea dintre ani. Nico, una dintre cele mai ...

Pe urmele Regimentului 89, în 1941, în lupta cu „evreii comuniști”. Interviu cu cercetătorul Marius Cazan (Institutul „Wiesel”): Să fim atenți ce recuperăm din istoria națională

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Pe urmele Regimentului 89, în 1941, în lupta cu „evreii comuniști”. Interviu cu cercetătorul Marius Cazan (Institutul „Wiesel”): Să fim atenți ce recuperăm din istoria națională

Implicarea în Pogromul de la Iași, „vânarea” cetățenilor evrei barasabeni, cei mai mulți femei și copii, ce au sfârșit uciși sumar sau deportați, ...

Sportivii de succes, modele aspiraţionale pentru milioane de copii şi tineri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sportivii de succes, modele aspiraţionale pentru milioane de copii şi tineri

Departe de a fi doar niște simpli atleți care doboară recorduri sub luminile reflectoarelor, marii campioni devin adevărați arhitecți de visuri ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Cap Compas": Varna Frame

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:30, la TVR 2, vă invităm să urmăriți ultimul reportaj de călătorie "Cap Compas" din acest sezon.

Roxana Zamfirescu: „Ar trebui să împărțim contemporaneitatea în «înainte și după internet și telefonie mobilă»”

  VEDETE     TVRINFO 

Roxana Zamfirescu: „Ar trebui să împărțim contemporaneitatea în «înainte și după internet și telefonie mobilă»”

Cu o carieră de peste două decenii în jurnalismul de televiziune, Roxana Zamfirescu a devenit un nume respectat în peisajul media din România, ...

Mihai Trăistariu, un moment de suflet pentru aniversarea TVR la „Revelion 2026”

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Mihai Trăistariu, un moment de suflet pentru aniversarea TVR la „Revelion 2026”

În anul aniversar în care Televiziunea Română împlinește 70 de ani, programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” de la TVR 1 reunește ...

Tulcea, orașul cu 14 lumi. Nouă ediție „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Tulcea, orașul cu 14 lumi. Nouă ediție „Exclusiv în România”, la TVR 1

O ediție caldă, multiculturală, vie, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1. Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu ajung în orașul celor 14 etnii. Ce ...

Amintiri, excelență, tinereţe și autenticitate la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Amintiri, excelență, tinereţe și autenticitate la “Drag de România mea!”

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 20.00 și duminică, 21 decembrie, ora 15.00, vă invităm să urmăriţi, la TVR 2, o gală plină de amintiri, provocări, ...

CONVORBIRI SPIRITUALE | Centrul Cultural-Catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” (Alba Iulia – Tolstoi)

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

CONVORBIRI SPIRITUALE | Centrul Cultural-Catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” (Alba Iulia – Tolstoi)

Marți, 16 decembrie 2025, ora 19.00, pe TVR Cultural și canalul de YouTube #tvronline, vă invităm să urmăriți un reportaj despre unul dintre ...

„Podul: poveștile care ne leagă” – o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

  PROMO     TVR1 

„Podul: poveștile care ne leagă” – o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

Un talk-show despre memorie, istorie comună și generații, vineri, 19 decembrie, de la ora 22:30, pe TVR 1

„TVR a fost, este şi va fi preferata mea!” – Sanda Ladoși, invitată la Revelion 2026

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

„TVR a fost, este şi va fi preferata mea!” – Sanda Ladoși, invitată la Revelion 2026

Una dintre cele mai versatile și apreciate voci ale muzicii românești, cea care a reprezentat România la Eurovision 2004 și este unul dintre ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate