Crăciun de poveste cu Paul Surugiu FUEGO, la TVR 2

publicat: Joi, 18 Decembrie 2025

Ediții speciale „Drag de România mea!” și concertul pop-simfonic „Cântec nesfârșit”, în premieră, de sărbători

 

Crăciunul românesc are, și în acest an, un simbol al emoției și al tradiției: Paul Surugiu FUEGO. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, artistul revine la TVR 2 cu două producții speciale, gândite ca un dar pentru telespectatori – muzică de calitate, momente de suflet și spectacole realizate cu grijă pentru detaliu.

În prima zi de Crăciun, miercuri, 25 decembrie, de la ora 15:00, la masa de sărbători, „Drag de România mea!” propune o ediție specială de trei ore, plină de umor, emoție și bună dispoziție. Alături de Paul Surugiu Fuego, 12 artiști din România și Republica Moldova vor răspunde provocărilor gazdei, vor împodobi bradul, vor cânta colinde, șlagăre îndrăgite și vor oferi un spectacol cald, cu duete, surprize și momente savuroase.

Invitații ediției speciale sunt: Paula Seling, Stela Enache, Nelly Ciobanu, Vitalie Dani, Alina Mavrodin, Valeria și Traian Ilea, Claudia Ghițulescu, Mihaela Tabură, Diamanta Paterău, Valentin Butucel și Andrei Coțofana, iar atmosfera va fi condimentată de urături spectaculoase pregătite de Gabriel Nebunu.

A doua mare surpriză vine vineri, 27 decembrie, de la ora 20:00, când TVR 2 difuzează, în premieră, super concertul pop-simfonic „Cântec nesfârșit”, susținut de Paul Surugiu Fuego anul acesta, la Chișinău. Un eveniment grandios, desfășurat pe scena Palatului Național „Nicolae Sulac”, în prezența a aproape 100 de artiști, alături de Orchestra Filarmonicii Naționale a Moldovei și Capela Corală „Doina”, sub bagheta dirijorului Cristian Obrejan.

Scenografia spectaculoasă – o scenă inundată de flori, candelabre suspendate și ecrane LED impresionante – a creat cadrul unei povești memorabile, completată de duete emoționante cu artiști îndrăgiți din Republica Moldova: Anișoara Puică, Andrei Porubin, Doredos, Adriana Ochișanu, Aura și soprana Ana Cernicova. Momentul interpretării piesei „Copacul” (Jolt Kerestely) a ridicat sala în picioare, fiind răsplătit cu aplauze minute în șir. În public s-a aflat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prezentă pentru a-i fi aproape artistului.

„Veți avea un Crăciun de poveste la TVR 2, cu mine și cu echipa mea, cu ediția specială, dar și cu minunatul concert. Nu țin să vă conving cu orice preț, dar am pregătit calitate, muzică bună, imagini spectaculoase și producții realizate cu minuțiozitate, cu punct și virgulă, cu mare atenție la detalii. Noi vrem să facem performanță în televiziune și să dăruim oamenilor emoție, relaxare și un strop de esență. Stați cu noi, pentru voi, la TVR 2!”, a spus Paul Surugiu FUEGO.

 

