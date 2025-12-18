loader
Teologul Gheorghe Remete, la "DIALOGURI ACADEMICE" cu Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române

publicat: Joi, 18 Decembrie 2025

RECOMANDARI  TVRCULTURAL 

TVR Cultural şi Academia Română intră în "Dialoguri Academice" duminică, 21 decembrie 2025, ora 13:00, cu teologul şi scriitorul GHEORGHE REMETE şi MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

 

GHEORGHE REMETE a urmat studiile la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca şi la Institutul Teologic Ortodox din Bucureşti.

(w882)

A urmat cursuri de doctorat la Institutul Teologic Ortodox din Bucureşti şi la Facultatea Evanghelică din München.

(w882)

Din anul 1999, GHEORGHE REMETE este doctor în teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

(w882)

În perioada 1992 - 2019, GHEORGHE REMETE a fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, iar între 2003-2008 a fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

(w882)

Din anul 2019, GHEORGHE REMETE este profesor asociat la Şcoala Doctorală de Teologie a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(w882)

GHEORGHE REMETE este specialist în domeniul ştiinţelor umaniste, în special teologie ortodoxă.

(w882)

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat printr-o serie de cărţi, studii, comunicări şi articole pe care părintele GHEORGHE REMETE le-a publicat de-a lungul carierei sale.

(w882)

În 2004, părintele profesor GHEORGHE REMETE a fost distins cu premiul "Ion Petrovici" al Academiei Române, iar din anul 2025 este membru corespondent al Academiei Române.


PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

PRODUCĂTORI:

ADINA TODERAŞCU, DANIEL PARASCHIV

