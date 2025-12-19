loader
În preajma sărbătorilor, Iuliana Marciuc şi Adrian Enache sunt „Care pe care”

publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025

Seria ediţiilor speciale „Vedete pentru viață” în concursul „Care pe care” începe pe 21 decembrie. Timp de trei ediţii, ultimele ale sezonului, nume importante din lumea spectacolului și a televiziunii transformă miza concursului într-una umanitară. În prima ediţie, concurează Iuliana Marciuc, Eda Marcus, Adrian Enache şi Ovi.

 

Ruxandra Gheorghe Negrea
Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București. Curioasă şi dedicată studiului, Ruxandra a ales să-şi îmbogăţească cunoştinţele, urmând un master în Comunicare de Afaceri în Limbi Străine, în cadrul Academiei de Studii Economice București.
Care pe care
Prima emisiune concurs dedicată exclusiv limbii române este prezentată de Ruxandra Gheorghe Negrea, al cărei nume este legat de emisiunile despre cum vorbim și scriem corect. Se difuzează la TVR 1, sâmbăta și duminica, de la ora 16.00.

„Concurenţii de astăzi sunt speciali. Ei au acceptat provocarea Care pe care și intră într-o competiție... cu suflet mare! Pentru că, dincolo de cuvinte, fiecare răspuns corect va însemna sprijin pentru o tânără care luptă să-și reia pașii în viață”, ne pune în temă chiar de la început Ruxandra Gheorghe-Negrea, prezentatoarea singurului concurs de televiziune dedicat exclusiv limbii române. Duminică, 21 decembrie, de la ora 16.00, la TVR 1 urmărim o ediție specială a emisiunii „Care pe care”, cu patru nume importante din lumea spectacolului și a televiziunii. Va fi o ediție cu o miză umanitară pentru că răspunsurile corecte se vor transforma într-un ajutor real pentru adolescenta rănită în explozia din cartierul Rahova.

La pupitrele concurenţilor se vor aşeza: Iuliana Marciuc - o vedetă-reper a Televiziunii Române, una dintre cele mai plăcute vedete de televiziune; Adrian Enache, un artist complet, care a cucerit scena cu energia lui debordantă şi cu vocea sa unică; Eda Marcus, care a crescut, practic, în platourile Televiziunii Române și a ajuns un model de eleganță și de profesionalism şi inegalabilul Ovi, un artist care știe, la propriu, ce înseamnă dorul de limba română. Iuliana, Adrian şi Ovi fac în prezent echipă la „Duelul pianelor”, pe TVR 2, iar Eda Marcus, prezentatoarea Ştirilor Sportive de la TVR a fost cooptată în misiunea nobilă desfăşurată în arena cuvintelor corecte.

Cei patru sunt concurenţii acestei ediţii speciale în care lupta se dă pentru o limbă română corectă, dar și pentru o tânără al cărei destin a fost schimbat într-o secundă, în urma exploziei din cartierul Rahova, care a șocat o țară întreagă. Toți banii câștigați în concurs vor ajunge la Alexandra, adolescenta de 17 ani care are nevoie de tratamente și de îngrijiri medicale.

Ca în fiecare ediţie „Care pe care”, marele artist al cuvintelor greșite, Dorin Zidaru´ intră în scenă. Şi tot ca de fiecare dată, el „faultează” limba română la fiecare respirație... Concurenţii ediţiei sunt, însă, pe fază şi îi corectează greşelile. Tot ei fac slalom printre proverbe, corectează sau explică expresii, cuvinte sau enunţuri şi, astfel, câştigă importante sume de bani care îi vor fi de folos Alexandrei. Pe lângă Alexandra, la „Care pe care”, marea câştigătoare este limba română. Fiţi alături de noi pentru o oră de distractivă de limba română, în compania vedetelor TVR. Duminică, 21 decembrie, de la ora 16.00, la TVR 1.

Ultimele trei ediții ale emisiunii concurs „Care pe care” au o miză umanitară. Vedetele TVR luptă pentru limba română, dar și pentru  tânăra Alexandra Neagu, al cărei destin a fost schimbat într-o secundă, în urma exploziei din cartierul Rahova. Dincolo de cuvinte, fiecare răspuns corect va însemna sprijin pentru tânăra care luptă să-și reia pașii în viață și care are are nevoie de tratamente și de îngrijiri medicale în continuare. Toți banii câștigați în cele trei ediții speciale vor fi donați Alexandrei, adolescenta care, pe 28 decembrie, chiar în ziua difuzării ultimului episod „Care pe care” din sezonul 6, va împlini 18 ani.

Toţi cei care doresc o pot ajuta pe Alexandra donând în următorul cont bancar, cont deschis pe numele mamei ei -  Marilena Neagu:


IBAN: RO48INGB0000999909044521 - cont deschis pe numele mamei ei -  Marilena Neagu

Banca: INGB Centrală

Moneda: RON

SWIFT/BIC: INGBROBU

Ediţiile speciale „Vedete pentru viață” se difuzează, aşadar, şi pe 27 şi 28 decembrie. Ce vedete îşi încearcă talentul şi cunoştinţele de limbă română vedeţi şi săptămâna următoare.

foto: TVR

